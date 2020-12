Vermutlich am Montag oder in der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte an einem Recyclingcontainer-Standort eine größere Menge Abfall, vorwiegend Altkartonagen, aber auch Hausmüll wild entsorgt.

