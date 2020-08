Wo ist der Radweg in der Alfdorfer Ortsmitte?

„Als ich über das neue Teilstück der Hauptstraße in der Alfdorfer Ortsmitte gefahren bin, habe ich den Radweg vermisst. Kommt der noch oder ist der vergessen? Wenn ich mit meinen Enkeln von Pfahlbronn nach Alfdorf fahre, beginnt das Chaos immer bereits am Ortseingang“, schrieb Bernhard Frank aus Welzheim an die Welzheimer Zeitung. Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz erklärte auf Nachfrage: „Die Straße in der Alfdorfer Ortsmitte ist nur in den Sommerferien freigegeben, solange die Arbeiten ausgesetzt sind, damit die Anwohner auf den Umleitungsstrecken entlastet werden. Nach Fertigstellung aller Bauabschnitte im nächsten Jahr werden dann auch Fahrradstreifen für die Radfahrer aufgebracht, jedoch müssen hier noch Vororttermine erfolgen.“