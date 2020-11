Die Aktion „Miteinander“ im Corona-Sommer war ein voller Erfolg. Jetzt appelliert Bürgermeister Ronald Krötz wieder an die Solidarität der Bürgerschaft. In manch anderer Gemeinde längst ein Renner zur Weihnachtszeit, soll es in diesem Jahr auch im Alfdorfer Rathaus einen sogenannten „Wunschbaum“ geben. „Es soll ein positives Signal sein, ein Impuls und Zeichen dafür, dass man in der Gemeinde füreinander da ist“, erklärt Krötz. Und macht klar, um was es bei der Wunschbaum-Aktion konkret geht: