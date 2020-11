Besonders in der Lockdown-Zeit machen sich die Menschen in Alfdorf und dem Teilort Pfahlbronn viele Gedanken über die Situation der Supermärkte. Denn sollte ein noch härterer Lockdown kommen, ähnlich wie im März dieses Jahres, dann können die Menschen nur noch in die Super- oder Baumärkte gehen, um einzukaufen. In Alfdorf gibt es aktuell einen Rewe-Markt, in Pfahlbronn den Penny. Aber wie geht es in der Zukunft weiter?

Schon seit vielen Jahren diskutiert der Gemeinderat mit der