Elon Musk will den Weltraum kapern, so scheint’s, doch selbst dem Draufgänger sind Grenzen gesetzt im grenzenlosen All. Einen Teil seiner Satelliten holt der Raumfahrtunternehmer und Elektroautobauer schon wieder aus dem All zurück, erzählt Reinhard Schnabel. Der Experte für Satellitenkommunikation könnte „unwahrscheinlich viele“ Regeln benennen, die Satellitenbetreiber in ihre Schranken weisen. Doch Schnabel hat noch weitaus spannendere Geschichten in petto. Sie handeln von Schwungrädern,