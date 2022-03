An der B14-Anschlussstelle Backnang-Mitte ist ab Dienstag (15.03.) bis voraussichtlich Freitag (01.04.) die Auffahrt in Richtung Stuttgart gesperrt. Das gab das Regierungspräsidium Suttgart (RP) am Montag in einer Pressemitteilung bekannt.

Umleitung ausgeschildert

Den Angaben zufolge ist die Sperrung im Zuge der Planung des B14-Neubaus zwischen Nellmersbach und Backnang-West nötig. Im Zuge dieses Neubaus werden momentan Baugrunderkundungen durchgeführt. Diese Arbeiten wurden