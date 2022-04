Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, er sich am Ostersonntag (17.04.) in Backnang ereignet hat. Gegen 19.40 Uhr war der Polizei eine Person mit Gesichtsverletzungen in der Talstraße gemeldet worden. Ein 55 Jahre alter Mann war betrunken mit seinem E-Bike gestürzt.

Bislang ist unklar, ob der Mann zum Unfallzeitpunkt auf dem E-Bike saß oder es schob. Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist, sollen sich beim Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/909-0