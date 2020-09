Es gibt einen neuen Corona-Fall an einer Schule im Rems-Murr-Kreis: Eine Schülerin einer 9. Klasse der Gemeinschaftsschule in der Taus in Backnang wurde positiv auf das Coronavirus gestestet. "Deshalb bleibt die Klasse zuhause und wird getestet", teilte das Landratsamt am Donnerstagmorgen (24.09.) mit.