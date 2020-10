Backnang-Maubach: Exhibitionist belästigt Fußgängerin bei Unterführung

Eine 40-Jährige ist am Dienstag (20.10.) in der Linzer Straße von einem Exhibitionisten belästigt worden. Nach Angaben der Polizei war die 40-Jährige gegen 6 Uhr in der Linzer Straße bei der Unterführung der B 14 zu Fuß unterwegs, als sie auf einen nackten Mann traf. Der Mann soll sich dort selbst befriedigt und an seinem Geschlechtsteil manipulierte haben. Die Fußgängerin flüchtete umgehend.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegen.