Backnang stellt Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft wegen Corona unter Quarantäne

In einer Anschlussunterbringung für Flüchtlinge in Backnang sind mehrere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Stadt am Dienstagabend mitteilte, sind deshalb in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Rems-Murr-Kreises alle Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Gebäudeteils unter Quarantäne gestellt worden.

Am Samstag, 12. September, wurde dem Gesundheitsamt des Rems-Murr-Kreises demnach ein positiver SARS-CoV-2-Befund eines Bewohners des Wohnheims für anschlussuntergebrachte Geflüchtete in der Hohenheimer Straße gemeldet. Daraufhin seien sofort erforderliche Schutzmaßnahmen ergriffen worden und zusätzlich am Sonntag, 13. September, weitere Testungen veranlasst worden. Am Dienstagnachmittag lagen die Laborbefunde vor, die bei weiteren zehn Heimbewohnern eine Infizierung mit dem SARS-CoV-2-Virus nachwiesen.

Um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, wurden Maßnahmen ergriffen, um den Zu- und Ausgang zum Gelände kontrollieren zu können. Die Betreuung sowie die Versorgung der Geflüchteten ist laut Stadt auch während der Quarantäne gewährleistet. Weitere zeitnahe Testungen seien geplant.