Corona-Fall: KfZ-Zulassungsstelle in Backnang geschlossen

Wegen eines Corona-Falls unter den Mitarbeitern ist die Backnanger Außenstelle der KfZ-Zulassungsstelle seit Mittwoch (09.12.) geschlossen. Das gab das Landratsamt Rems-Murr in einer Pressemitteilung bekannt. Geschlossen bleibt die Stelle den Angaben zufolge bis einschließlich Freitag (11.12.).

"Dank der eingehaltenen Hygieneregeln hat der Fall keine Auswirkungen auf die Kunden der vergangenen Tage", so das Landratsamt. Kunden werden gebeten, sich in dieser Woche an die Zulassungsstellen in Waiblingen und Schorndorf zu wenden. Dort würden wie gewohnt auch diejenigen Kunden noch bedient, die bis zum Ende der Öffnungszeit in der Zulassungsstelle ankommen.

Die Backnanger Zulassungsstelle soll am Montag, den 14. Dezember wieder öffnen. Das werde auch dadurch ermöglicht, dass Mitarbeiter der anderen beiden Standorte aushelfen, wo Hilfe benötigt wird, so das Landratsamt.