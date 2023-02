Forstarbeiten im Stadtwald in Backnang: Wege ab Mittwoch (22.02.) gesperrt

Das Forstamt des Landratsamts Rems-Murr-Kreis beginnt am Mittwoch (22.02.) mit Waldpflegearbeiten im Plattenwald in Backnang. Die Arbeiten zwischen dem Waldheim und der Kleingartenanlage wird etwa zwei Wochen dauern. Aus Sicherheitsgründen müssem während dieser Zeit einzelne Wege gesperrt werden. Das teilte das Landratsamt Rems-Murr-Kreis in einer Pressemitteilung mit.

Förderung klimastabiler Baumarten

Das langfristige Ziel ist es, einen standortgerechten und naturnahen Mischwald zu etablieren. Wichtig bei jedem Eingriff sei die Förderung klimastabiler Baumarten wie Eiche, Ahorn, Kirsche, Elsbeere und Edelkastanie. Um die jeweiligen Einzelbäume zu begünstigen, werden Konkurrenzbäume, sogenannte „Bedränger“, entfernt.

Der Plattenwald in seinem heutigen Erscheinungsbild ist nach dem Sturm Wiebke 1990 entstanden. Die sturmgeschädigten Flächen wurden in den letzten 30 Jahren teils wieder bepflanzt. Was nicht gepflanzt wurde, hat sich verbreitet. Entstanden ist eine Vielzahl an diversen Baumarten. Auch die Verkehrssicherung spiele eine wichtige Rolle: Beschädigte Einzelbäume, die entlang der Wege eine Gefahr darstellen, müssen gefällt werden.

Kaltblüter-Pferde werden eingesetzt

Eine Besonderheit im Rahmen dieser Maßnahme sei die Verwendung einer waldschonenden Technik: Um die gefällten Stämme an den Fahrweg zu bekommen, werden Kaltblüter-Pferde eingesetzt. Mit dieser Technik sollen die Schäden im verbleibenden Waldbestand möglichst gering gehalten werden.