Gewerbliche Schule in Backnang: Schülerin positiv auf Covid-19 getestet

Eine Schülerin der Gewerblichen Schule in Backnang ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises am Dienstagnachmittag (23.06.) in einer Pressemitteilung bekannt. Die Schülerin befindet sich demnach in Quarantäne. Weil die Hygiene- und Abstandsregeln streng eingehalten worden seien, habe sie nach bisherigem Stand keine engen Kontakte in der Schule gehabt, heißt es in der Mitteilung.

Die Gewerbliche Schule, das Gesundheitsamt und die Stadt Backnang behalten die Situation eng im Blick. Gebe es Bedarf, würden weitere Tests durchgeführt.