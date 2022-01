Ihnen reicht’s: So ziemlich die gesamte Backnanger Stadtgesellschaft steht auf, überlässt den Montagsspaziergängern nicht mehr das Feld und die Deutungshoheit, sondern ruft in einem gemeinsamen Appell auf zur Impfung und zum Zusammenhalt. Die Unterzeichnerliste gleicht einem Backnanger Who is Who.

Vertreter der Ärzte und der Schulen, der Verwaltung und der Politik, der Kirchen und der Vereine; Leute aus der Moscheegemeinde und vom Mieterbund, von den Landfrauen und vom Liederkranz –