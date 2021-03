Liveblog zur OB-Wahl in Backnang: Maximilian Friedrich mit deutlichem Vorsprung

Maximilian Friedrich war der eindeutige Sieger der Oberbürgermeisterwahl in Backnang vom 14. März: 49,48 Prozent der Stimmen hat der amtierende Bürgermeister von Berglen bekommen. Die absolute Mehrheit von 50 Prozent hat er nur ganz knapp verfehlt. Weil das so ist, gibt es am Sonntag (28. März) einen zweiten Wahlgang, in dem die einfache Mehrheit reicht und in dem Friedrich mit einem großen Vertrauensbonus aus der ersten Wahl antreten kann.

18.44 Uhr: Es fehlen lediglich noch die Ergebnisse aus vier Wahllokalen. Friedrich stabil bei 80,99 Prozent, Bauer weit abgeschlagen bei 12,49 Pozent. Die Wahlbeteiligung liegt aktuell bei 39,35 Prozent.

18.42 Uhr: Friedrich hält seine Spitzenposition sicher. Mittlerweile kommt er auf 7757 Stimmen (80,9 Prozent).

18.34 Uhr: Der nächste Zwischenstand (17 von 36 Wahllokalen ausgezählt):

Maximilian Friedrich 5531 (80,64 Prozent)

Jörg Bauer 918 (13,84 Prozent)

Stefan Braun 181 (2,74 Prozent)

Roland Stümke 108 (1,63 Prozent)

Andreas Brunold 67 (1,01 Prozent)

18.29 Uhr: Inzwischen sind die ersten Bezirke ausgezählt. Aktuell liegt Maximilian Friedrich mit 81 Prozent der Stimmen deutlich vorne, sein schärfster Verfolger (Jörg Bauer) kommt nach sechs von insgesamt 36 Wahlbezirken auf 13 Prozent.

18.15 Uhr: Noch im Rennen sind fünf Kandidaten: Jörg Bauer, Stefan Braun, Roland Stümke, Maximilian Friedrich und Andreas Brunold

18 Uhr: Die Wahllokale sind jetzt geschlossen. Das vorläufige Endergebnis wird gegen 19 Uhr erwartet. Die Ergebnisse aus den Wahllokalen und Stadtteilen werden nach und nach in der Zentrale im Bürgerhaus eintrudeln.