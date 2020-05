OB Frank Nopper mit Coronavirus infiziert

Backnang.

Backnangs Oberbürgermeister Frank Nopper ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab die Stadt Backnang am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. Nopper habe am Mittwoch von seinem positiven Testergebnis erfahren. Er befinde sich in häuslicher Quarantäne und habe nur leichte Symptome. Vorsorglich befinden sich nun auch seine engsten Rathaus-Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne. "Die Telefonkonferenzen des Corona-Krisenstabes der Stadtverwaltung sowie die für Gründonnerstag geplante Videokonferenz der Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats wird Nopper dennoch von zu Hause aus leiten", heißt es in der Pressemitteilung.

Nopper ist der zweite Oberbürgermeister im Rems-Murr-Kreis, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Zuletzt hatte Schorndorfs Oberbürgermeister Matthias Klopfer wegen einer Corona-Infektion 18 Tage in häuslicher Quarantäne verbringen müssen.