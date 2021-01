OB-Wahl in Backnang: Künzelsauer Bürgermeister Stefan Neumann kandidiert

Als bislang fünfter Kandidat hat nun der Künzelsauer Bürgermeister Stefan Neumann (Hohenlohekreis) seine Bewerbung für das Amt des Oberbürgermeisters in Backnang abgegeben. Das gab der 38-Jährige am Montag (11.01.) bekannt.

Stefan Neumann war bereits 2010 im Alter von 27 Jahren zum Bürgermeister von Künzelsau gewählt und 2018 wiedergewählt worden. Nach einem Bericht der Backnanger Kreiszeitung wird er bei seiner Kandidatur von der Backnanger CDU unterstützt.

Am 14. März wird in Backnang ein neuer Oberbürgermeister und damit ein Nachfolger für den neuen Stuttgarter OB Frank Nopper gewählt. Bislang haben neben Stefan Neumann vier weitere Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen. Bis zum 18. Februar können noch weitere Bewerbungen folgen.