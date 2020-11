Waiblingen: Frau will unter Drogeneinfluss vor Polizei flüchten

Eine 33-Jährige hat in der Nacht zum Sonntag (08.11.) versucht, vor der Polizei zu flüchten. Nach Angaben der Polizei war eine Streife zu einer Ruhestörung in der Maybachstraße in Waiblingen gerufen worden. Vor Ort fanden die Beamten auf einer Dachterrasse eine geringe Menge Drogen.

Noch während des Einsatzes versuchte die 33-Jährige, sich der Kontrolle zu entziehen. Sie stieg in ein Auto ein, konnte jedoch bereits beim Ausparken von der Polizei gestoppt werden. Als Grund für ihre Flucht vermutet die Polizei den befürchteten Drogentest. Dieser wurde anschließend durchgeführt und verlief positiv. Die Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.