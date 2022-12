100 neue Wohneinheiten in Berglen-Steinach: Ab März 2023 Beginn des Straßenbaus

Im geplanten Baugebiet Pfeiferfeld in Steinach, am östlichen Ortsrand und südlich der Kreisstraße Richtung Kottweil gelegen, sollen etwa 100 Wohneinheiten beziehungsweise Bauplätze entstehen.

Vor etwa einem Jahr wurde der Bebauungsplan beschlossen, nun hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auch den Baubeschluss für die Erschließung gefasst. Dass der hier „extra“ erfolgt, zeigt, dass sie in diesem Fall in mehrfacher Hinsicht von besonderem Interesse ist: wegen der geplanten Größe des Gebiets, weil sie nicht von der bestehenden Bebauung her, sondern von außerhalb des Orts, der Kreisstraße her, erfolgt, wegen der Hanglage und auch weil ein Biotop betroffen ist.

Auf der Kreisstraße wird für die Linksabbieger, die von oben her, aus Richtung Kottweil beziehungsweise Birkenweißbuch, kommen, eine Linksabbiegerspur samt Aufstellfläche angelegt. Wegen der Topografie, es müssen stellenweise zwölf Prozent Steigung überwunden werden, ist eine Stützmauer an der neu zu bauenden Zufahrtsstraße vorgesehen. Dies alles nur für die, die motorisiert ins Gebiet wollen beziehungsweise aus dem raus. Den Fußgängern und Radfahrern steht der Weg über die Tannen- und Kiefernstraße offen, für sie werden ebenfalls Verbindungen hergestellt.

Mit der Planung hat die Gemeinde wie bei anderen Erschließungen und Tiefbauarbeiten zuvor das Ingenieurbüro Riker und Rebmann aus Murrhardt beauftragt. Warum seit dem Bebauungsplanbeschluss ein geschlagenes Jahr vergangen ist, erklärt sich nicht zuletzt damit, dass die Gemeinde laut Verwaltung für das Ableiten des Hangwassers sehr lange auf einen entsprechenden Bescheid des Landratsamts warten musste.

Teil des Erdaushubs wird gleich wieder eingebaut

Eine weitere Besonderheit ist der sogenannte Erdmassen-Ausgleich, zu dem die Gemeinde ebenfalls ein Konzept vorlegen und sich genehmigen lassen musste. Ein Teil des bei der Erschließung anfallenden Erdaushubs wird nämlich für die ebenfalls geplante Aufschüttung mit Stützmauer am Gewerbegebiet Erlenhof wiederverwendet, im Bereich des kürzlich modernisierten Regenüberlaufbeckens Spechtshof. Die Aufschüttung soll später als Gründung dienen für den Neubau des Bauhofs dort.

In der jüngsten Sitzung ging es allerdings vor allem um Pfeiferfeld, die benötigten öffentlichen Verkehrsflächen, die Anlagen zur Beseitigung des Schmutz- und des Niederschlagswassers, inklusive eines neuen Regenrückhaltebeckens an der Kreisstraße (mit 320 Kubikmeter Fassungsvolumen) und die Trinkwasserversorgung.

Vorgesehen ist eine neue Wasserleitung vom Hochbehälter Buchs (300 Meter lange Fallleitung) und die Anpassung der Abwasserkanalisation entlang der Kreisstraße. Für die Abwasserbeseitigung ist ein Trennsystem geplant, das Oberflächenwasser soll also nicht in die Kanalisation und von dort weiter zur Kläranlage beim Erlenhof fließen, sie also nicht unnötig belasten. Die Telekom wird Mikro-Leerrohre einbauen beziehungsweise verlegen für den Breitbandausbau. Um das Baufeld frei zu machen von Hochleitungen und zur Versorgung des Neubaugebiets baut die Syna derzeit eine neue Stromtrasse zwischen Hößlinswart und Steinach.

Die Verwaltung geht für die Arbeiten inklusive Honorar fürs Planungsbüro und Straßenbeleuchtung von Kosten in Höhe von rund fünf Millionen Euro aus. Um einen reibungslosen Ablauf beim Erdaushub und dessen Wiedereinbau durch eine und dieselbe Baufirma zu gewährleisten, werden auch die Erdauffüllung und die Stützmauer am neuen Bauhofgelände gleich mitausgeschrieben. Dafür sind laut Verwaltung mit rund 220.000 Euro Kosten zu rechnen.

Baubeginn für die ersten Gebäude könnte im Frühjahr 2025 sein

Der Zeitplan: Nach dem beziehungsweise mit dem erfolgten Baubeschluss soll die Ausschreibung noch im ablaufenden Jahr erfolgen, die Vergabe in der Sitzung Ende Februar sein, damit wäre der Baustart für die Erschließung samt zeitgleicher Erdaufschüttung mit Stützmauer am Gewerbegebiet Erlenhof im März möglich. Bei einer Bauzeit von rund zwei Jahren würde es also auf den Abschluss im Frühjahr 2025 hinauslaufen oder zurückhaltender und optimistischer zugleich formuliert, auf die erste Jahreshälfte 2025.

Armin Haller, BWV, hakte in der Sitzung nach, wie denn das Ganze von der zeitlichen Abfolge her geplant ist. Dahinter steht die Frage, ob es doch Verkehr zum und vom Neubaugebiet geben wird, nämlich Baustellenverkehr.

Die Reihenfolge nach der ingenieurtechnischen Planung ist klar: zunächst der Tief-, dann der Straßenbau. Zunächst werde an der Kreisstraße die Kanalisation gebaut, also die getrennte Ableitung von Oberflächen-/Regenwasser und Schmutzwasser (Erste runter zum Bach beim Feuerwehrgerätehaus, Zweite ebenfalls bergab und auf die andere Straßenseite rüber, zum Kanal im Gebiet Sophienstraße), plus das geplante Regenüberlaufbecken ebenfalls an der Kreisstraße, so Bauamtsleiter Reiner Rabenstein auf Nachfrage.

Vom Ergebnis der Ausschreibung, also davon, wer den Auftrag erhält, werde es abhängen, ob, wenn es eine größere Firma mit entsprechender Man- und Fahrzeugpower ist, parallel bereits auf der Fläche des Neubaugebiets selbst mit den Tiefbau-, sprich den Kanalisationsarbeiten, begonnen werden könne.

Möglicherweise Baustellenverkehr über die Tannenstraße

Da dann die Erschließungsstraße von der Kreisstraße her noch gar nicht existiert, würden die betreffenden Fahrzeuge vom Bestand, also von der Tannenstraße her, an- und über sie wegfahren. Aus Kostengründen würde es dann wohl darauf hinauslaufen, räumte Rabenstein ein. Der Gemeinde sei aber daran gelegen, dass der Baustellenverkehr in diesem Fall „für die Anwohner dort verträglich“ ausfalle. Das Ziel sei, die Belastung so gering wie möglich zu halten. Dazu werde es Gespräche mit den Anwohnern geben.

Dass, außer dem Berglener BUND, insbesondere die SPD nach wie vor ein Problem hat mit dem Gebiet, dessen Größe (insgesamt 4,65 Hektar), und dem Flächenverbrauch dadurch, auch damit, dass dort vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser entstehen sollen, schlug sich bei der Abstimmung erneut nieder, in einem Nein und vier Enthaltungen. Die Mehrheit stimmte wie schon zuvor zu.