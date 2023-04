24-jähriger aus Winnenden ohne „Lappen“ mit Auto unterwegs: Freiheitsstrafe

„Ihr gebt einem keine Chance! Ihr holt uns ins Land und lasst uns dann fallen!“ Mit diesem wütend in den Saal geworfenen Vorwurf kommentierte der Angeklagte das gerade eben gegen ihn verhängte Urteil.

Eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten hatte die Richterin gegen den 24-Jährigen verhängt, der wegen vorsätzlichen Führens eines Kraftfahrzeugs, unter Drogeneinfluss, aber ohne über die dafür notwendige Fahrerlaubnis zu verfügen, vor ihr stand. Darüber hinaus verfügte sie eine Sperrfrist von sechs Monaten, in der ihm keine Fahrerlaubnis erteilt werden darf. Als Verurteilter hat zudem er die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Er sei 1998 in Tschetschenien geboren, einem Land, das leider zu Russland gehöre, erklärte der Angeklagte zu seiner Person. Mit zwölf Jahren sei er mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen, dann aber, als die sich trennten, mit der Mutter zurück nach Russland gegangen. Als er 17 war, habe ihn die Mutter zum Vater geschickt, der in Bayern lebe, sich dort mittlerweile eine Existenz aufgebaut habe. Mit 18 habe er eine Duldung bekommen, als er 21 war, habe man ihn in seine Heimat abgeschoben. „Als Geduldeter durfte ich nichts, nicht arbeiten, mir nichts aufbauen. Wenn dir Hände und Füße zusammengebunden werden, kannst du nicht schwimmen. Aber ich hatte viel Zeit, mich zu langweilen und Dummheiten zu machen.“

Nach Streit mit der Ehefrau mit Freunden losgezogen

Zurück in Russland habe er geheiratet, im Februar 2021 sei er über Italien erneut nach Deutschland gekommen. Hier lebe er nun mit einer sogenannten „Fiktionsbescheinigung“. Eine Fiktionsbescheinigung wird Personen ausgestellt, die sich in Deutschland aufhalten und die Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis beantragt haben, worüber die zuständige Ausländerbehörde allerdings noch nicht entschieden hat. Die Ehefrau, berichtete er mit Unterstützung seiner Verteidigerin, absolviere gerade eine Ausbildung, er selbst kümmere sich um den gemeinsamen Haushalt und die vier Kinder, die sie in die Ehe mitbrachte. Finanziell unterstützt werde er von seinem Vater. Nun habe er Ziele und Träume, die er verwirklichen wolle, um seinen Platz im Leben zu finden.

Im April vergangenen Jahres habe er mit seiner Frau Streit gehabt. Nachdem sie ihr gemeinsames Kind verloren hatte, habe es zwischen ihnen öfter Probleme gegeben. Er habe sich an dem Tag zunächst mit drei Freunden in Winnenden getroffen, wo das Auto seiner Ehefrau abgestellt war. Von dort aus habe man zur Wohnung eines der Freunde fahren wollen. Seine eigentliche Absicht sei aber gewesen, zu seinem Vater zu fahren, keinesfalls habe er zu seiner Frau zurückgewollt.

Blutprobe ergab, dass er vor der Fahrt Drogen konsumiert hatte

Die Fahrt endete allerdings nach kurzer Zeit recht abrupt in den Berglen. Einer Polizeistreife, die dort unterwegs war, fiel zunächst ein defektes Rücklicht an dem Fahrzeug auf. Als sie es anhielten und den Fahrer nach seinem Führerschein fragten, zeigte der ihnen eine Beschlagnahmebescheinigung der Göppinger Polizei. Der hatte er bei einer Verkehrskontrolle einen gefälschten polnischen Führerschein vorgelegt. Als den Winnender Beamten auch noch die geröteten Augen des Fahrzeugführers auffielen, nahmen sie ihn zur Blutprobe mit. Sie ergab, dass er vor der Fahrt Drogen konsumiert hatte.

Im Bundeszentralregister steht, dass der junge Mann seit 2017 insgesamt neun Verurteilungen vorzuweisen hat, wegen Diebstahls, Gewaltdelikten und immer wieder wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zum Zeitpunkt der Tat, über die nun im Waiblinger Amtsgericht verhandelt wurde, stand er gleich wegen zwei einschlägigen Vorverurteilungen unter Bewährung. In der Verkehrssünderdatei brachte er es auf acht Eintragungen seit 2018 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Verteidigerin und die Vertreterin der Staatsanwaltschaft zeigten sich in ihren Plädoyers darin einig, dass dem Angeklagten zugutegehalten werden müsse, dass er nur eine kurze Strecke gefahren sei, und dies nachts bei geringem Verkehrsaufkommen. Beide verwiesen sie auch auf das Geständnis des Angeklagten. Während die Anklagevertreterin allerdings eine siebenmonatige Freiheitsstrafe und eine zweijährige Sperrfrist für tat- und schuldangemessen hielt, forderte die Verteidigerin eine Bewährungsstrafe.

Verteidigerin: „Er hat die Kurve gekriegt“

Ihr Mandant habe die Tat eingestanden, er bereue sie und habe vor Ort mit der Polizei zusammengearbeitet. Die Beamten hätten sein Verhalten als „freundlich“ beschrieben. Nach dem Streit mit seiner Frau habe er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden und die gemeinsame Wohnung verlassen. Mittlerweile habe er sich aber von seinem damaligen Freundeskreis getrennt und sich mit der Tat auseinandergesetzt. „Er hat die Kurve gekriegt“, so die Verteidigerin. Dies zeige sich nicht zuletzt auch daran, dass der lizenzierte Kampfsporttrainer in einem Sportstudio ein Praktikum absolvieren könne und ab September einen Ausbildungsplatz in Aussicht habe.

Richterin widerspricht: „Er hat nichts gerafft!“

Dieser Argumentation schloss sich die Richterin allerdings nicht an. Angesichts der vorliegenden Beweise habe es für den Täter nichts zu bestreiten gegeben, relativierte sie dessen Geständnis. Eine günstige Sozialprognose, die eine weitere Strafaussetzung zur Bewährung rechtfertige, könne sie nicht erkennen. Dafür reiche die Aussicht auf einen Ausbildungsplatz nicht aus. Mit seiner Frau und deren Kindern habe er schließlich auch schon zusammengelebt, als er die beiden letzten Straftaten beging, für die er immer noch unter Bewährung stand, als er wieder straffällig wurde. „Er hat nichts gerafft!“, so die Richterin. Sie habe keine Hoffnung, dass sich in seinem Verhalten groß etwas ändere.