26 Ukrainer, vor dem Krieg geflüchtet, sind derzeit in Berglen. Das hat Bürgermeister Holger Niederberger eingangs der jüngsten Sitzung des Gemeinderats berichtet. Es seien sieben Kinder verschiedener Altersgruppen und 19 Erwachsene, alle in privaten Wohnungen untergebracht, was er unter dem Aspekt der Integration für sinnvoll halte, so Niederberger weiter.

Die Gemeinde sei auf der Suche nach von ihr anmietbaren weiteren Wohnungen für Flüchtlinge und weiteren Patenschaften.