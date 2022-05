50 Jahre Berglen: Alle bisherigen vier Bürgermeister da zum Jubiläumsfestakt

Markus Kettling hat es in seiner Predigt tatsächlich fertiggebracht, alle Berglener Teilorte und Weiler „unterzubringen“. Genauso wie das Berglener Urgestein, dessen gereimtes Epos Bürgermeister Holger Niederberger in seiner Festakt-Rede vortrug, aber ohne, wie von diesem ausdrücklich gewollt, den Namen des Verseschmieds preiszugeben.

So stimmten denn der Pfarrer und der Kirchengemeinde-Popchor „Grenzenlos“ beim Gottesdienst die Besucher im Festzelt im Erlenhof ein. Das füllte sich zusehends, auch wenn es freilich nicht so brechend voll wurde wie bei der Berglesbond-Richtfest-Party drei Tage vorher. Viele verbanden dabei das Angenehme mit dem Feierlichen, nutzten den Besuch auch zum Frühschoppen oder bereits zum Mittagessen. Natürlich machte auch viel Politprominenz, stolz von Niederberger begrüßt, der Gemeinde zu deren Jubiläum ihre Aufwartung.

Niederberger erinnerte in seiner Ansprache an die „Geburtswehen“ seinerzeit, vor allem bei der Namensfindung und nicht zuletzt den Anteil seines Vorvorvorgängers Gerhard Schnabel daran, dass es doch nicht beim (ersten) „Allerweltsnamen“ (den trugen schon mehrere andere Gemeinden im Land) „Buchenberg“ blieb, sondern „Berglen“ draus wurde. Ein Name, wo heute, 50 Jahre später, jeder sagt, „ist doch klar, schließlich liegt die neue Gemeinde in den Berglen“. Aber so naheliegend das uns Heutigen erscheint, nämlich einfach den Namen der Landschaft, den es „schon immer“ gab, zu übernehmen, war das damals keineswegs.

Friedrich, mittlerweile OB in Backnang, ist gerade zum zweiten Mal Vater geworden

Apropos Geburt: Niederbergers Vorgänger Maximilian Friedrich, mittlerweile Oberbürgermeister in Backnang, aber nach wie vor mit der Familie in Bretzenacker wohnend, ist vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Vater geworden, hat also einen gewissen Anteil an einer weiteren Steigerung der Einwohnerzahl. Und er wäre bestimmt nicht zum Jubiläum gekommen, wenn es Frau und Kind nicht gutginge. Er bekam von seinem Nachfolger prompt ein Lätzchen für den Sohnemann geschenkt. Und noch einer war selbstverständlich da, der auch nach seiner 16-jährigen Amtszeit in Berglen geblieben ist: Schnabels Nachfolger und Friedrichs Vorgänger Wolfgang Schille.

Aber noch mal zurück zu Niederbergers Rückblick, auch wenn er, gebürtiger Rettersburger, wo der 44-Jährige mittlerweile mit seiner Familie auch wieder wohnt, dank der Gnade der späten Geburt zwar nicht diese ganzen 50 Jahre selbst miterlebt hat – aber einen Großteil davon, vor allem die ersten 20 Jahre seines Lebens. Er beschrieb, wie die Teilorte nach dem Zusammenschluss nach und nach zusammenwuchsen und ein Berglener „Wir-Gefühl“ entstand, wobei die Ortschaften aber ihre Eigenarten, Besonderheiten erhalten haben.

Schnabel hat maßgeblich den Zusammenschluss gefördert

Das „Bonbon“ des Festakts war ein Film mit historischen Aufnahmen, gedreht von Reinhold Reichle, ergänzt mit aktuellen Passagen und zusammengestellt von Yvonne Gehrke aus Reichenbach. In dem rund 15-minütigen Streifen legen zudem die vier bisherigen Bürgermeister ihr persönliches „Bekenntnis“ zu Berglen ab, wobei naturgemäß vor allem Schnabel zu Wort kommt, der ja schon vorher, also vor dem Zusammenschluss, Schultheiß war und das gleich doppelt, nämlich von Oppelsbohm und Vorderweißbuch. Er hatte maßgeblichen Anteil am Zusammenkommen der „Großgemeinde“ und auch an der großen Zustimmung der Bürger dazu. Immer wiedergewählt von ihnen hatte er das Amt bis 1996 inne.

Schnabel berichtete in dem Film als damals noch junger Mann, welche Bedeutung die Landwirtschaft hatte, wie stark die Orte von ihr geprägt waren, dass aber Anfang der 70er Jahre auch in den Berglen bereits der Strukturwandel eingesetzt hatte, dass es noch viele alte Handwerksberufe vor Ort gab und dass jeder Teilort ein Backhäuschen hatte, dass Geselligkeit, Gemeinschaft nicht zuletzt beim gemeinsamen Kartenspiel oder Singen entstand, und dass an der Ortssanierung in Oppelsbohm mit der Verbreiterung der gefährlichen, weil engen Durchfahrt eben kein Weg vorbeiführte. Was damals aber nicht jeder so (ein)sah.

Schille spricht freimütig vom „Millionengrab“

Schille, sein Nachfolger in einer vor allem finanziell nicht mehr so rosigen Zeit (1996 bis 2012), konnte immerhin auf die Ansiedlung des Netto-Markts am Oppelsbohmer Ortsrand verweisen, die des Alexanderstifts ebenfalls im Hauptort, die Generalsanierung der Nachbarschaftschule – deren sternförmige Architektur weithin für Aufsehen gesorgt hatte – den Bau des Kunstrasenplatzes im Erlenhof, aber auch auf die, sagen wir mal, nicht ganz geglückte Sanierung der Kläranlage, die Schille schon bald danach und auch heute noch freimütig als „Millionengrab“ bezeichnet hat. Er erinnerte auch an das Vorgängerfest während seiner Amtszeit anlässlich des 25-Jahre-Jubiläums der Gemeinde 1997 und daran, dass er mit seiner Familie seit 26 Jahren in Berglen lebt, also nach dem Ende seiner Amtszeit keineswegs in seine einstige Heimat zurückgegangen, sondern aus guten Gründen in Berglen geblieben ist.

Niederberger: Bestehende Infrastruktur erhalten und verbessern

Schilles Nachfolger Maximilian Friedrich (2012 bis 2021, als er zum OB von Backnang gewählt wurde), betonte neben dem Bau der neuen Sporthalle in Oppelsbohm die Schaffung neuen Wohnraums, den damit erforderlichen Ausbau der Kinderbetreuung und den Breitbandausbau in seiner Amtszeit, der ein besonderes Anliegen von ihm war.

Nun, in seiner Amtszeit werde es vor allem darum gehen, die geschaffene Infrastruktur zu erhalten und nach Möglichkeit zu verbessern, so Friedrichs Nachfolger und seit acht Monaten im Amt, Holger Niederberger.