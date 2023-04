82-Jähriger wird in Berglen „Bürschle“ genannt und zieht vor Gericht

Es handle sich um einen klaren Fall, betont die Richterin in ihrer mündlichen Urteilsbegründung. Das betagte Ehepaar sei damals in Berglen Opfer einer Straftat geworden, die weiter verfolgt werden müsse. Was allerdings den Angeklagten anbelange, so gebe es hinsichtlich seiner Beteiligung Zweifel. Die Täterbeschreibung könne auf viele passen. Er selbst wirke durchaus glaubhaft, wenn er erkläre, die Geschädigten nicht zu kennen und sich zum Zeitpunkt der Tat nicht am Ort des Geschehens aufgehalten zu haben. Die Polizei habe leider nicht gut ermittelt, so die Richterin. Somit sei der Angeklagte vom Vorwurf der Beleidigung, Nötigung und Bedrohung freizusprechen.

Hupe betätigt, weil es ziemlich eng zugegangen ist

Was war geschehen? Der 82 Jahre alte Geschädigte und seine 77- jährige Ehefrau berichten als Zeugen übereinstimmend, dass sie damals, Anfang Oktober, lediglich gepflegt zu Mittag essen wollten. Dafür hatten sie am Tag telefonisch einen Tisch reserviert. Als sie mit dem Auto in die Straße einbogen, an der das Gasthaus liegt, sei diese auf der linken Seite durch abgestellte Pkw und rechts vor ihnen durch einen Traktor blockiert gewesen. Um auf sich aufmerksam zu machen, betätigte er die Hupe. Daraufhin sei ein Mann die Treppe von einem Wohnhaus herunter gekommen, habe dabei aufgeregt vor sich hin gemotzt und geschumpfen, sei dann in den Traktor eingestiegen, habe ihn lediglich um zwei Meter nach vorn gefahren, abgestellt, sei wieder heruntergestiegen und zu ihrem Auto gekommen.

Ehepaar bekommt Schimpfwörter und Beleidigungen zu hören

Er selbst habe währenddessen das Fenster heruntergelassen, so der Zeuge weiter. Der Traktorfahrer habe seinen Kopf durch das Fenster gesteckt und sich dabei mit den Händen auf die Fahrertür gestützt. Dann sei ein Schwall an Schimpfworten und Beleidigungen über ihn hereingebrochen. Er sei geschockt gewesen. Wie gelähmt habe er das über sich ergehen lassen. Herausgehört habe er „Arschloch“ und „Bürschle, wenn du dich hier noch einmal sehen lässt, dann dreh ich dir den Hals ‘rum.“ So etwas habe er noch nie erlebt. „Wir waren wie gebügelt“ so die Gattin. Sie hätten dann noch beobachtet, wie der Traktor schließlich auf der linken Seite in einer Garage abgestellt wurde.

Am nächsten Tag hätten sie beschlossen, dieses Erlebnis nicht auf sich beruhen zu lassen. Sie seien wieder dorthin gefahren. Die Ehefrau klingelte an dem Haus, wo der Traktorfahrer auf der Treppe heruntergekommen war. Als ihr eine Frau öffnete, so berichtet sie vor Gericht weiter, habe sie dieser von der Konfrontation des Vortags erzählt und sie gebeten, ihr den Namen des Mannes anzugeben. Das habe die Frau verweigert.

Stattdessen habe diese ihr empfohlen, die Sache auf sich beruhen zu lassen, um sich selbst Unannehmlichkeiten und Ärger zu ersparen. Ihr Mann und sie hätten sich allerdings davon nicht abhalten lassen, sondern seien nach Winnenden aufs Polizeirevier gefahren und hätten dort Anzeige erstattet, so die Zeugin weiter.

Ehepaar liefert der Polizei eine Beschreibung des Mannes

Der Beamtin gegenüber, die den Fall dort bearbeitete, beschrieb das Ehepaar den Traktorfahrer als „um die fünfzig, 1,70 bis 1,80 Meter groß, von kräftige Statur und mit rundem Kopf“. Anhand einer im Revier geführten internen Liste der Berglener Landwirte, berichtet die Beamtin dem Gericht, habe sie einen Verdächtigen unzweifelhaft identifiziert. Sie habe der Ehefrau ein Foto des Mannes vorgelegt und sie gefragt, ob es sich bei diesem um den Täter handle. Dies habe die Frau bestätigt. Daraufhin habe sie Tage später sowohl der Frau wie auch ihrem Mann eine Auswahl von Fotos vorgelegt, anhand der die Frau den Verdächtigen erneute eindeutig identifiziert habe. Er glaube schon, dass es der Beschuldigte sei, meint der 82jährige nun auf Nachfrage des Gerichts. Der Mann auf dem Foto, das man ihr zuerst vorlegte, sei wohl „am ehesten“ derjenige gewesen, der sie angegangen habe, relativiert auch die Ehefrau auf Nachfrage der Richterin hin. Aber, schränkt sie weiter ein, sie wolle auch niemanden zu Unrecht beschuldigen.

Dem so auf dem Revier Identifizierten flatterte in der Folge zunächst ein Strafbefehl ins Haus, in dem ihm Beleidigung in Tateinheit mit Nötigung und Bedrohung vorgeworfen wurde. Nachdem er dagegen Einspruch eingelegt hatte, kam es nun im im Waiblinger Amtsgericht zur mündlichen Verhandlung. In der bestreitet der Angeklagte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Einige unbeantwortete Fragen

Unbeantwortet bleiben die Fragen des Verteidigers, der von der Polizeibeamtin wissen wollte, warum man das Fahrzeug des Ehepaars nicht auf mögliche Fingerabdrücke des Verdächtigten untersucht habe, warum man keine Fotos des Traktors und des Hundes des Beschuldigten dem Ehepaar vorgelegt habe, warum die Aussagen des Ehepaars im polizeilichen Protokoll derart vermischt wurden, dass sie nicht mehr einer einzelnen Person zuzuordnen seien, und woraus man schließe, dass es sich bei seinem Mandanten tatsächlich um den Täter handle?

Schließlich gebe es in Berglen allein 300 Schlepper und an die 200 Haupt- und Nebenerwerbslandwirte sowie zahlreiche weitere in den Nachbarorten Rudersberg und Schorndorf, die in der hausinternen Liste der Winnender Polizei nicht erwähnt würden. Und wie man es sich erklären könne, dass sich die von den Geschädigten angegebenen Kennzeichenbestandteile auf keinem Fahrzeug seines Mandanten befinden würden?