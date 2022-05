Ausgelassene Wasen-Stimmung mit dem Hofbräu Regiment im Erlenhof-Festzelt

„Das ist Wahnsinn!!!“ schallte es von der Bühne herunter. Die Zeile in dem Gassenhauer trifft’s, wie noch so manche andere in den Partyschlagern, die das „Hofbräu-Regiment“ von der Bühnen runter ins Festzelt im Erlenhof schmetterte. Egal, ob der unvermeidliche Ohrwurm „Viva Colonia“ von Höhner oder „Atemlos“ von unser aller Helene. Oder wie wär’s mit „Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, sag mir wo und wann?“ Diese bloßen Textzeilen vermitteln nicht im Entferntesten einen Eindruck davon, was sie bei einem Partyvolk anrichteten, das offensichtlich einiges nachzuholen hatte. Unter anderem den Ausfall der Großzelte beim Stuttgarter Frühlingsfest jüngst. Es herrschte also beste Wasen-Stimmung in Berglen und Corona war sowieso gestern.

Karten im Vorverkauf waren schnell weg

„Auf die Bänke und die Krüge hoch!“, war das Motto. Der Macher, Berglesbond-Chef Jochen Friz, war denn auch so frei, auf die Nachfrage, wie viele denn wohl so da sind, schmunzelnd „über 1000“ zu schätzen. Auf das eine oder andere Hundert mehr oder weniger kam es da in der Tat nicht an. Die Karten im Vorverkauf waren ganz schnell weg und an der Abendkasse, mit dem zurückgehaltenen Rest, war’s auch nicht anders. Vorglühen: Klarer Fall, die vorab geleerten Flaschen, die sicher nicht nur für Promille sorgten, säumten den Pfad zur „Hölle, Hölle, Hölle“.

Die Security hatte gleichwohl alles im Griff, auch Ex-Gemeinderat und mittlerweile Schorndorfer Sascha Geck an der Kasse. Aber eigentlich brauchte man ohnehin nicht mitten rein ins Auge des Orkans, um dabei zu sein. Die Akustik reichte auch für die draußen völlig aus. Bei einer anderen Zahl ging es allerdings doch ums Detail. Also, laut Friz hat der neue Bürgermeister Holger Niederberger bei seinem ersten Fassanstich nur drei Schläge gebraucht, das kennt man von bestimmten Kollegen durchaus anders.