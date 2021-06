Schon wieder im Scheinwerferlicht gestanden sind die Bewerber fürs Bürgermeisteramt. Einen Tag nach der öffentlichen Kandidatenvorstellung der Gemeinde in der Sporthalle in Oppelsbohm, die ebenfalls gefilmt und im Internet übertragen wurde, stellten sie sich in einem Wahlgespräch der Winnender Zeitung den Fragen der Redakteure Tobias Klecker und Uwe Speiser. Während sie in der Sporthalle auf dem Podium allerdings unter dem gleißenden Licht der Scheinwerfer schwitzen mussten, war die