Den Clou des Abends landete der, der gar nicht erst auf dem Podium erschien. Albert Krauß wäre als Letzter an der Reihe gewesen, er war auch tatsächlich da, an der Sporthalle, zog es aber vor, warum auch immer, sich nicht wie die anderen Bewerber vorzustellen und sich Fragen zu stellen, sondern verschwand regelrecht kurz vorher. So dass die Veranstaltung doch noch so endete, dass alle rechtzeitig heimkommen konnten zum Beginn des Fußballeuropameisterschaftsspiels der deutschen Nationalelf