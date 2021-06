Es hat ein bisschen gedauert mit den Bewerbungen fürs Bürgermeisteramt, aber dann sind es doch noch sechs geworden. Zwischendrin hat einer zurückgezogen. Am letzten Tag haben noch zwei Kandidaten ihre Bewerbungen abgegeben. Die Berglener haben also am Sonntag, 4. Juli, nicht nur die Wahl, sie haben auch Auswahl. Ein zweiter Wahlgang, falls im ersten keiner der Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen erhält (50 plus x Prozent Stimmenanteil), fände 14 Tage später statt.

Katja