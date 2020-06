Digitalisierung sei ein „Überthema“, so Maximilian Friedrich auf die Frage, was aus seiner Sicht in den nächsten acht Jahren, mit größter Wahrscheinlichkeit seiner zweiten Amtsperiode, so er sie dort zu Ende bringt, in Berglen ansteht. Friedrich meint dies offenbar in doppelter Hinsicht. Zum einen, dass das Thema ein beherrschendes in der ersten Amtsperiode war und es auch in der zweiten bleiben wird. Zum anderen sieht er in ihr eine „Revolution“, die in den Auswirkungen auf alle