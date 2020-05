Bürgermeisterwahl in Berglen: Thomas G. Hornauer hängt Wahlplakate auf, kandidiert aber nicht

Nur Amtsinhaber Maximilian Friedrich kandidiert bei der Bürgermeisterwahl am 21. Juni. Kein anderer Bewerber hat bis zum Ablauf der Frist seine Unterlagen im Rathaus abgegeben, also auch nicht derjenige, der in den letzten Tagen eifrig plakatiert hat oder hat plakatieren lassen. So eifrig, dass sein Konterfei sogar auch auf Winnender Gemarkung aushängt. Der dortige Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth weist dazu darauf hin, dass die Stadt den Betreffenden auffordern werde, die Plakate umgehend abzuhängen, andernfalls werde sie es machen, gegen Kostenerstattung versteht sich. In Berglen ist für das Plakatieren zu Wahlen zwar keine Genehmigung erforderlich, allerdings gibt es eine Obergrenze bei der Anzahl der Exemplare je Teilort.