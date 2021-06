Treffpunkt und Start am Ende der Ulrichstraße, wenn man so will, der Hauptstraße in Ödernhardt, die aber eben keine Durchgangsstraße ist, was die Ödernhardter sicher nicht bedauern: So lautet der Vorschlag von Ulrich Werner für den Spaziergang mit ihm. Warum? Das Backhäuschen und der Blick von der Hangkante rüber nach Oppelsbohm, den dortigen Ortskern mit der Mauritiuskirche, und weit darüber hinaus, begeistern Werner. Als es losgeht, erinnert er sich an Spaziergänge einst in Berglen, vor