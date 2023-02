Bürgermobil Berglen: Ohne Umsteigen und langes Warten zum Arzt nach Waiblingen

Das „Bürgermobil“ in Berglen ist ein Fahrdienstangebot der Gemeinde für Bürger, vor allem Ältere, die nicht mehr so mobil sind, oder für Bürger, bei denen die Busverbindung fehlt oder zu selten ist. Sie schaffen es so zum Beispiel zum Arzt nach Winnenden oder Waiblingen. Die Gemeinde hat das Fahrzeug beschafft, trägt auch die Betriebskosten, Ehrenamtliche fahren es. Seit rund einem Monat gibt es das Angebot - wie wird es angenommen?

Eine der Ehrenamtlichen, eine der fünf Disponenten bisher, die die Anmeldungen annehmen und die Termine abstimmen, die Fahrer einteilen, ist Ute Aigner, Gemeinderätin aus Birkenweißbuch. Die Resonanz bisher auf diesen kostenlosen Beförderungsservice – vier Fahrten im Januar und bislang acht „Bestellungen“ im Februar –, sieben haben bislang stattgefunden mit 160 Kilometer Strecke insgesamt – sei sehr gut, habe sie sogar überrascht. Die überwiegende Zahl sei zu Praxen von Fachärzten in Winnenden und in Waiblingen, es hätten sich vor allem Leute gemeldet, die beim Gehen eingeschränkt sind.

Es gab auch Fahrten zum Sanitätshaus oder zum Besuch von Freunden oder Verwandten. Auch Fahrten zum Einkaufen sind möglich, dafür gab es bislang aber noch keine Anfrage. Lediglich ein Bürger, der gesundheitlich angeschlagen ist, habe sich dazu mal grundsätzlich informieren wollen, wie das ist, wenn man zum Netto-Markt im Oppelsbohm gebracht werden wolle. Was auch geht.

Sie sei, „ganz ehrlich“, verblüfft über die Zahl der Nachfragen, „dafür dass wir erst im zweiten Monat sind. Warten wir mal ab, wenn sich das erst noch weiter herumspricht.“ Am Sinn des Angebots hat Ute Aigner „null“ Zweifel. Sie verweist auf die vielen Teilorte, darauf dass die ÖPNV-Anbindung vielerorts nicht optimal sei. „Das ist ein echter Mehrwert für unsere älteren Mitbürger.“

Ute Aigner: Die Busverbindungen sind nach wie vor ein Thema

Ist es denn um den ÖPNV, was die Berglener angeht, wirklich so schlecht bestellt, schließlich hat sich in den vergangenen Jahren mit einem besseren Takt doch einiges getan? Ja, durchaus, räumt Ute Aigner ein, es sei „nicht mehr ganz schlecht“, aber nach wie vor ein Thema in Berglen, weil die Wartezeiten beim Umsteigen zu lang seien, so sei etwa Kottweil wirklich nicht super angebunden.

Und die Weißbucher Orte, sie ist dort ja eine Einheimische? Dort gebe es eben das Problem, dass wenn man nach Winnenden will, in Oppelsbohm umsteigen muss, weil von diesen Teilorten auf der Höhe im östlichen Berglen aus nur Schorndorf direkt angefahren wird. Noch immer seien nicht alle Bushaltestellen barrierefrei, nicht nur für Leute mit Rollstühlen, sondern auch für welche mit Gehhilfen beschwerlich, klagt Ute Aigner. Auch Rollatoren können ins „Bürgermobil“ eingeladen, damit transportiert werden.

Eines sei aber auch klar, betont sie: Mit dem „Bürgermobil“ dürfe und wolle man dem ÖPNV auf keinen Fall Konkurrenz machen. Bislang nähmen die Leute die langen Wartezeiten in Kauf, weil sie auf Termine bei den Fachärzten noch viel länger warten müssen. „Sie sagen halt, wenn ich da schon mal einen bekomme, sage ich lieber zu, wer weiß, wann sonst der nächste freie Termin wäre.“ Insofern gebe das „Bürgermobil“, das, was es ermögliche, diesen Menschen ganz klar ein Stück Lebensqualität zurück, betont Ute Aigner.

Eine von ihnen ist Ursula Kurz. Bei ihr kommen mehrere Faktoren zusammen: Sie wohnt im Drexelhof, und sie muss ein Mal im Monat zum Augenarzt in Waiblingen. Weil sie dort, wie die 76-Jährige gesagt, „gespritzt“ wird, könnte sie zwar mit dem Auto grundsätzlich selbst dorthin fahren, aber auf keinen Fall alleine mehr zurückkommen. „Ich seh da nämlich nix mehr“, erklärt Ursula Kurz. Sie war also bislang auf Hilfe angewiesen, darauf, dass ihre Schwiegertochter sie nach Waiblingen fährt, währen der Behandlung wartet und sie danach nach wieder nach Hause mitnimmt. Die kann das, weil sie auch mal einen ganzen Tag freimachen kann. Allerdings musste der Arzttermin eben damit abgestimmt werden.

Sie hat von dem Angebot beim Seniorenfrühstück erfahren

Vom „Bürgermobil“ und damit von der Möglichkeit, von dieser Abhängigkeit weg zu kommen, hat Ursula Kurz bei einem ebenfalls neuen Angebot der Gemeinde erfahren, dem monatlichen Seniorenfrühstück im Bürgerhaus in Rettersburg. Klarer Fall, dass Bürgermeister Holger Niederberger dort darüber informiert, die Werbetrommel gerührt hat, schließlich trifft sich dort die „Hauptklientel“ fürs „Bürgermobil“. Ursula Kurz hat sofort „gecheckt“, dass das „ihr Fall“ ist, genau die Lösung für ihr Problem, gleich mal angerufen und sofort einen Termin ausgemacht. Flyer zu dem Angebot sind im Rathaus, in den örtlichen Arztpraxen und Geschäften ausgelegt.

„Ihr“ Fahrer kam prompt vorher mal vorbei, um sich zu orientieren, wo genau denn der Kurz-Hof in dem Weiler ist, was kein Wunder ist bei einem Hößlinswarter, man ihm das nicht vorwerfen kann. Er kam aber nicht mit dem Auto, sondern mit dem E-Bike, selbst mit dem ist die Strecke hoch zum Drexelhof immer noch „sportlich“.

Das nötigt seiner „Kundin“ denn auch Respekt und ein Schmunzeln ab, wobei Ursula Kurz vielem, ja eigentlich allem, ein herzliches, ansteckendes Lachen abgewinnen kann, selbst ihren Alterszipperlein. Denn sie weiß genau auch das, was einst Manfred Rommel, der einstige Stuttgarter OB, mit seinem legendären Humor auf die Frage dazu antwortete: „Die Alternative dazu wäre deutlich schlechter.“ Klar, die Augen lassen im Alter nach, liest sie halt mit der Lupe die Zeitung.

Das „Bürgermobil“ sei „auf jeden Fall eine Riesenerleichterung“ für sie, betont Ursula Kurz. Gut, der Fahrer müsse in Waiblingen eine Stunde auf sie warten. Und einer ihre Söhne habe erst mal die Entfernung gegoogelt, den der maximale Umkreis für das Angebot beträgt 25 Kilometer. Es sind, Gott sei Dank, nur 21 zum Arzt. Wobei aber immer noch die Frage gewesen wäre, ob es die Gemeinde wirklich an ein paar „lumpigen“ Kilometern zu viel hätte scheitern lassen. Bezeichnend, dass Ursula Kurz selbst erst gar nicht auf die Idee einer Ausnahme für sie kommt, den Anspruch darauf gar nicht gestellt hätte. Aber, was sie immer wieder feststelle: Der neue Bürgermeister und die Mitarbeiter im Rathaus seien alle sehr kulant.

Die nächste Bushaltestelle ist in Necklinsberg

Zum Seniorenfrühstück fährt sie selbst mit dem Auto hin, sie hält sich für nach wie vor fahrtauglich, wagt sich aber nur noch höchstens bis nach Winnenden, Schorndorf und Rudersberg. Waiblingen wäre, unabhängig von den Augen, ihr mittlerweile zu weit. Das Autofahren erhalte ihr noch etwas Selbstständigkeit, bei der Mobilität, wohlgemerkt, denn in allen anderen Hinsichten ist sie sehr wohl noch „autark“. Die nächste Bushaltestelle wäre in Necklinsberg, also auf Rudersberger Gemarkung bereits, einen knappen Kilometer entfernt, von Rettersburg, dem nächsten Berglener Teilort, ganz zu schweigen, dorthin zu Fuß, steil hinab und bergauf, in ihrem Alter ausgeschlossen. Sie müsste also, wenn sie auf den ÖPNV angewiesen wäre, für die Fahrt zum Augenarzt in Oppelsbohm umsteigen, und in Winnenden.

Im August 2021 ist ihr Mann gestorben, der langjährige Gemeinderat Martin Kurz. Sie hat mit ihm, wie sie sagt, 52 Jahr lang den Hof „geschmissen“. Dass ihr mittlerweile die Knie wehtun, komme aber, wie sie launig scherzt, „vom vielen Nichtstun“. Sie klagt nicht, müsse froh sein, dass sie noch jeden Tag aufstehen könne und endlich zur Ruhe komme, das genieße sie jetzt. Aber so ganz stimmt das nicht: Wenn sie im Stall gebraucht wird, ist sie parat. Und die beiden Söhne kommen regelmäßig zum Essen und überhaupt, ihren Haushalt „schmeißt“ sie nach wie vor selbst. Bloß auf eine Leiter steigt sie nicht mehr, zu gefährlich, also die Vorhänge runter, schafft sie schon noch, aber wieder rauf, da braucht sie Hilfe.

Der Fahrer ist Rentner, hat früher bei Stihl gearbeitet

Der Fahrer – einer von insgesamt derzeit neun, fünf davon an einem festen Wochentag – kommt, um sie abzuholen. Er ist überpünktlich, fünf Minuten zu früh dran. Er solle kurz warten, sie habe gerade die Presse da, ruft Ursula Kurz raus. Kein Problem, Helmut Zimmermann hat’s nicht eilig, pressiert nicht, sie müssen halt nur rechtzeitig in Waiblingen sein. Der 66-Jährige ist Rentner, er ist Maschinenbauingenieur, hat im Versuch bei Stihl gearbeitet. Er ist jeden Tag mit dem Rad unterwegs, sportlich, sowohl was die Strecken angeht, die in Berglen anspruchsvoll sein können, als auch das Tempo. Das E-Bike hat für die Zeit, in dem er damit fährt, schon eine beachtliche Zahl von Kilometern auf dem Tacho.

„Gedacht, so kann ich ein wenig was der Gesellschaft zurückgeben“

Zimmermann hat vom „Bürgermobil“ im Amtsblatt gelesen und „mir gedacht, da kann ich doch mal mitmachen, ein wenig was der Gesellschaft zurückgeben“, erklärt er sein Engagement. Es ist seine zweite Fahrt überhaupt. Das „Bürgermobil“ ist beim Rathaus stationiert, er wohnt in Hößlinswart, wie macht er das? Also entweder fährt er mit dem eigenen Auto nach Oppelsbohm oder eben mit dem Rad. Hätte er an dem Tag noch eine weitere Fahrt, würde er das „Bürgermobil“ in der Pause mit heimnehmen.

Apropos Ehrenamt: Der Fahrdienst ist nicht sein einziges. Zimmermann bringt sich auch im „Repair Café“in Winterbach ein. Dorthin und vor allem zurück geht es auch über einen Buckel, der es in sich hat.