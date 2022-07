Bauprojekte in Berglen: Einfamilienhaus, Wohnungen und eine Brennerei

Hinter dem ehemaligen Betriebsgebäude der Schnapsbrennerei Karl Riker wird ein großes Einfamilienhaus mit 168 Quadratmetern Grundfläche und einer Doppelgarage gebaut. Das Betriebsgebäude an der Ameisenstraße und das freie Grundstück dahinter seien verkauft worden, so Bauamtsleiter Reiner Rabenstein.

Dem Baugesuch hat der Bau- und Umweltausschuss des Berglener Gemeinderats einstimmig stattgegeben. Die Zufahrt zur Garage erfolgt von oberhalb über die Otterstraße und den Rand des 1000 Quadratmeter großen Dorfplatzes, den Karl Riker (†) 1999 der Gemeinde geschenkt hatte. Diese hat sich im Gegenzug verpflichtet, die Zufahrt zu gewährleisten, den Platz der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen und darauf Rikers historische Sandsteinsammlung zu präsentieren (Tröge, Mahlsteine, Grenzsteine und vieles andere mehr). Zum Dank nannte sie den Platz nach dem Spender.

Ein Teil des Baugrundstücks liegt im HQ100-Bereich des Baches Steinach, der an der Ameisenstraße entlangfließt. Daher sieht der Bauherr eine Mulde vor, die Regenwasser auffängt, und die Gemeinde stellt ihre Zustimmung unter den Vorbehalt, was die untere Wasserbehörde dazu sagt.

Zwei neue Wohnungen über Betriebsgebäude in Oppelsbohm

Ebenfalls zugestimmt hat der Bau- und Umweltausschuss einem Bauantrag, der ein Betriebsgebäude an der Mozartstraße 9/1 in Oppelsbohm betrifft. Es liegt hinter der Gaststätte „Berglesstube“. Sein Dach soll komplett um einen Meter angehoben werden, um zwei Wohnungen einbauen zu können. Der neue Balkon für die beiden Wohnungen wird 72 Quadratmeter Fläche haben und teilweise überdacht sein.

Statt der drei erforderlichen Stellplätze schafft der Bauherr vier unter dem Balkon und einen Abstellraum für Fahrräder im Erdgeschoss. Das Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt, wenn auch die untere Wasserbehörde keine Einwände hat. Das Gebäude befindet sich nämlich komplett im Bereich eines hundertjährlichen Hochwassers vom Buchenbach.

Brennerei mit Garage mitten in Reichenbach

Gemeinderat Wolfgang Frey hat sich als Bauherr einer geplanten Brennerei mit Garage auf dem Grundstück Herderweg 1/1 in Reichenbach geoutet. „Ich bin befangen und rücke von der Beratung ab“, sagte er in der Sitzung. An der Stelle bilden Hauptmann- und Heuss-Straße (Kreisstraße 1869) ein Dreieck und es gibt keinen Bebauungsplan. Das einstöckige Gebäude soll eine Grundfläche von 39 Quadratmeter und ein Satteldach bekommen.

Zur Hälfte will Wolfgang Frey es als Garage, zur anderen Hälfte als Brennerei und Lager nutzen. Auf einer Seite steht es direkt auf der Grenze zu seinem eigenen Grundstück. Gemeinde und Ausschussmitglieder stimmten dem Bauantrag zu. Die Baurechtsbehörde im Landratsamt wird Brandschutz, Abstandsflächen und Immissionsschutz behandeln.