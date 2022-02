Es gibt Ärger wegen der bevorstehenden Bauarbeiten an der Lessingstraße in Lehnenberg. Im Visier sind der Zeitraum und die Dauer der geplanten Vollsperrung. Vor allem die Betreiberfamilie des Hotels an der Straße ist, vorsichtig ausgedrückt, nicht begeistert und hat das in der Bürgerfragestunde der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ziemlich massiv kundgetan.

Der Kanal in der Straße wird saniert, die Arbeiten sollen Anfang April beginnen. Der Gemeinderat hat den Auftrag dafür nun