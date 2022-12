Berglen: Ausstellung, wie Weihnachten früher mal war

Berglen (usp).

Ob da gerade Erinnerungen an die eigene Schulzeit hochkommen? Und welche? Bei der Ausstellung „A Weihnacht, wias früher war“ des Veteranenclubs in seinem Vereinsheim, der ehemaligen Grundschule in Vorderweißbuch, war auch ein historisches Klassenzimmer Anlass für Nostalgie: alte Schulhefte an der Wand und Schulbücher wie Fibeln und Atlanten im Regal, sowie Pulte samt Stühle, die man heutzutage keinem Schüler und keinem Lehrer mehr zumuten würde, von den Schiefertafeln zum Aufschreiben erst gar nicht zu reden. Der Weihnachtsbaum ist übrigens nicht von damals.

Foto: Palmizi