Berglen: Ausstellung, wie Weihnachten früher war

„Früher war alles besser“: Nein, diese Melodie stimmt der Veteranenclub mit seinem „A Weihnacht wias früher war“ gewiss nicht an. Aber dass und vor allem wie es einst „anders“ war, das zu zeigen erlaubt er sich schon und dass er damit nicht falsch liegt, das zeigt das Publikumsinteresse der bisherigen Ausstellungen. An den beiden kommenden Adventssonntagen ist es wieder so weit.

Der Verein hebt am 27. November und am 4. Dezember, jeweils von 11 bis etwa 18 Uhr, in den Clubräumen (ehemalige Grundschule an der Tribergstraße in Vorderweißbuch) sozusagen den Vorhang. Der komplette Fundus – und das ist eine Menge, die der Verein da „ausspielen“ kann, man kann sich fast verlaufen – ist zugänglich und auf zwei Stockwerken in Ausstellungsform gebracht, spiegelt den Titel wider, wie auch der Vorsitzende Thomas Häußer betont.

Märklin-H0-Modelleisenbahn mit integrierter Zahnradbahn

Oben und hinten breitet sich das Prunkstück, sicher Anziehungsmagnet für Buben, junge und alte, aus: die H0-Spur-Modelleisenbahnanlage, die über all die Jahre durch Spenden, zu etwa 80 Prozent, und durch Eigenbau immer weiter vergrößert wurde. Muss man noch mehr dazu sagen als „Märklin“? Wo anfangen und wo aufhören bei diesem Technikwunderwerk, auch heute noch? Gut, LED darf es mittlerweile auch bei einer Modelleisenbahn schon sein.

Die integrierte Zahnradbahn mit eigenem Tiefbahnhof und Gleis, das auf die Bergstation führt, wird natürlich ebenso in Betrieb sein. Das gilt auch für zwei Dampfmaschinen, die eine Bohr- und eine Sägemaschine antreiben und die aus einem Vermächtnis stammen, ebenso wie die vielen Loks und Gleise, von denen der Vereine zahlreiche noch in Reserve hat. Es wird nicht nur Anschauen geboten: Eine zweite, kleinere Anlage ist zum Selbstspielen für Kinder aufgebaut. „Immer noch alles analog“, betont Horst Franz, einer der Macher, stolz: „Relais statt integrierte Schaltkreise. Und bei uns rattern die Züge noch.“

Weiter geht's auf der Nostalgieschiene: Zwei Wohnzimmer mit kompletter Ausstattung „der guten alten Zeit“. Heincke Layer, die das betreut, schätzt Anfang 50er oder Anfang 60er Jahre. Dort kommt noch der Weihnachtsbaum mit Geschenken rein, mit einem Vertreter aus der Sammlung alter Christbaumstände, darunter einer, den man komplett zusammenklappen und so Platz sparen kann. Clever. Auf was für Ideen die früher gekommen sind! Oder Spiel-Steine statt welcher aus Holz. Aus der eigenen Familie alte, rund 100 Jahre alte Kinderbücher: „In denen habe ich selbst noch einst gelesen.“

Eine Zwerg-Schule mit Heften in Sütterlinschrift, alten Pulten, Federmäppchen, Schiefertafel, Fibeln, schätzungsweise alles 70er Jahre. Ein „Tante-Emma-Laden“, den Gerda Schäfer, die Tante von Häußer, verantwortet: „Alles drin“, sagt sie und meint alles, was früher im Alltag gebraucht wurde, fand sich auf wenigen Regalquadratmetern.

So einen Laden, halb so groß, gab es bis Mitte der 70er Jahre in Bretzenacker

Spätestens da wird es Heimatgeschichte, denn ihre Eltern betrieben tatsächlich einen solchen Laden, in Bretzenacker, halb so groß wie der hier ausgestellte, von 1926 an bis Mitte der 70er Jahre. Im Sortiment hier: Glaskugeln aus den 60ern, ein Original-Maggi-Ständer, ein 92er Großbottwarer Wunnenstein Trollinger mit Lemberger im Weinregal, Modezeitschriften aus den 50er und 60er Jahren – und ein penibel geführtes Schuldenbuch: „Ja, die Leute haben früher, auf dem Weg zum Acker, noch g’schwind eingekauft, aber kein Geld dabeigehabt und deshalb anschreiben lassen.“ Häußer ist sicher: „Der Laden war immer und wird auch jetzt wieder ganz sicher ein Renner.“

Noch etwas für Alt und Jung gleichermaßen: die historischen Krippen, Kaufläden und Puppenstuben im Erdgeschoss, das älteste Exemplar eine Kombi aus Wohn- und Schlafzimmer mit Vorhängen und Miniklavier, vermacht von einer Tochter des ehemaligen Bürgermeisters und bekannten Komponisten Paul Haegele. Ein Miniatur-Laden mit Stoffen und alten, ausschließlich selbergemachten Hüten.

Apropos selber: Auch ein Drehkarusell zum Selberanschieben ist aufgebaut, ebenso Spiele zum Aufziehen, die alle noch laufen, also intakt sind, wie Häußer versichert. Freilich dürfen wie die Jungs bei der Eisenbahn auch die Mädchen selber ran: Auch vom Kaufladen gibt es eine Kleinausgabe zum Spielen. Er glaubt auch zu wissen, warum überhaupt von den „Mädle“ mehr aufgehoben, aufbewahrt ist: „Die haben mehr damit gespielt als die Buben.“

Na, das könnte sich aber ändern, denn unten und draußen, im ehemaligen Schulhof, wird eine Gartenbahn – eine Modelleisenbahn mit der Spurweite 1 – aufgebaut sein. Draußen stehen auch ein Holzherd fürs Waffelbacken, ein Glühwein- und Gutslestand (selbstgemachte), es gibt Kaffee und Kuchen, Vesper, Mittagessen und eine warme, weil beheizte Stube. Nicht zu vergessen der „große“ Weihnachtsbaum, groß, weil drinnen insgesamt sich sechs kleinere verteilen werden, allesamt geschmückt mit, na was wohl, altem Weihnachtsbaumschmuck. Also bei wem da nicht die eine oder andere Wehmutsträne verdrückt wird . . .

Musik begleitet

An den beiden Ausstellungsadventssonntagen spielt Chris Vandenberg auf dem Saxofon, am ersten sind zudem die Jagdhornbläser der Kreisjägervereinigung ab 16 Uhr zu hören, am zweiten singt der Nachwuchs der benachbarten Kindergärten Wirbelwind und Kunterbunt am Nachmittag Weihnachtslieder.