Berglen: Breitbandausbau ist nun auch in Steinach gestartet

Rund 60 Prozent der Anwohner wollen laut Projektleiter Stephan Scholz einen Haushaltsanschluss. Seine Firma Visco ist für den Breitbandausbau im Auftrag der Telekom in Berglen zuständig. Allerdings nicht in allen Teilorten. Weil der Platzhirsch eben nicht überall zu einem sofortigen Ausbau bereit ist und auch keinen baldigen verspricht. Die anderen Teilorte schauen mittlerweile sozusagen in die Röhre, weil der Konzern, der den Auftrag stattdessen dort übernommen hatte, sich in Deutschland kurzfristig aus diesem Geschäftsfeld zurückgezogen hat und dessen Tochterfirma, die für die Vermarktung und den Betrieb zuständig sein sollte, seitdem in Insolvenz ist.

Aber das ist aus Sicht von Scholz und Visco zumindest vorerst eine „andere Baustelle“. Die Firma, ein Generalunternehmer mit Sitz in Jagstzell im Ostalbkreis, steckt mitten in den Arbeiten in Berglen. Im Stöckenhof und in Ödernhardt ist sie mittlerweile fertig. Eigentlich. Denn dort haben sich einige Hauseigentümer erst nachträglich dafür entschieden, doch noch einen eigenen Hausanschluss zu wollen. Was relativ teuer wird, nämlich 800 Euro jeweils kostet, weil dafür der Bagger samt Kolonne noch mal anrücken und buddeln muss. Wer rechtzeitig den Hausanschluss bucht, nämlich während der Vermarktung und spätestens, wenn der Bagger zum ersten Mal vor der „Tür“, also am Grundstück, steht, wenn also das bisherige Leerrohr samt Röhrchen in der Straße eingelegt wird, bekommt den Anschluss kostenlos. Eine von den derzeit zwei Kolonnen arbeitet also vorerst sozusagen nach.

Nach Ostern kommen weitere Kolonnen

Im vergangenen Jahr war auch schon das Gewerbegebiet Erlenhof an der Reihe. Wenn sie in Steinach fertig sind, kommt Lehnenberg an die Reihe, danach der Spechtshof und dann Reichenbach. In Steinach haben sie am Ulmenweg, einer Sackgasse, an dessen Ende begonnen. In dem Teilort werden vier Netzverteiler, die bekannten grauen Schränke am Straßen- oder Wegrand, gesetzt, von denen aus jeweils rund 90 Häuser versorgt beziehungsweise angeschlossen werden. Spätestens nach Ostern, in der Kalenderwoche 16, wird aufgestockt, berichtet Bauleiter Daniel Brenner, der auch „Kapo“ als Titel akzeptiert und zu dem Scholz betont, der sei eigentlich der wichtigste Mann vor Ort. Dann werden zeitgleich fünf bis sechs Kolonnen in Steinach arbeiten, an verschiedenen Stellen. Sie und der weitere Projektleiter Jürgen Friedrich rechnen damit, dass die Arbeiten in Steinach rund drei Monate dauern werden. Geplant ist, in ihrem Bereich in Berglen bis Ende August fertig zu sein. Auf ein genaues Datum wollen sie sich vor Ort nicht festlegen. Auf dem Bau kann so viel und jederzeit etwas dazwischenkommen.

Bei Visco erfolgt der Breitbandtiefbau am Straßenrand in 80 Zentimeter Tiefe, „unter dem Straßenkoffer“, so Scholz für Eingeweihte, dort, wo Gehwege sind, in 60 Zentimeter Tiefe. Bei ihnen gibt es drei Sparten für die drei Gewerke Tiefbau, Kabelzug und Montage. Das Glasfaserkabel in den Röhrchen – für jedes Haus eines und damit auch alle verschiedenfarbig, damit sie zuordenbar und damit längenmäßig genau zugeschnitten werden können, Scholz spricht von „Lauflänge“ – wird nämlich nachträglich „eingeblasen“. Im betreffenden Rohr am Ulmenweg zum Beispiel sind es genau 22 Röhrchen für die 22 Häuser dort.

Die Arbeiter der Kolonnen sind Rumänen, das erkennt man bereits an ihren Autokennzeichen. Sie sind wie ihr Kapo – und auch die Projektleiter meistens – „auf Montage“, so Scholz. Sie übernachten also in der Umgebung. Wobei er da keine Wehleidigkeit aufkommen oder erkennen lässt. Das mache er seit über 30 Jahren und wer diesen Beruf wähle, in diesem Gewerbe arbeite, der wisse schließlich, auf was er sich einlässt.

Bei Bau- und erste recht bei Tiefbauarbeiten nahe oder sogar auf privaten Grundstücken können immer mal wieder Probleme durch oder mit Anwohner(n) auftauchen. Scholz versichert, dass es in jeder Kolonne mindestens einen gebe, der Deutsch spreche, auf den man also in solchen Fällen zugehen könne. Ansprechpartner ist aber in jedem Fall die Firma, nicht die Gemeinde.

2020 schon im Schelmenholz in Winnenden gewesen

Visco war 2020 schon im Schelmenholz in Winnenden für den Breitbandausbau zuständig, außerdem verantwortlich für das Pilotprojekt der Gigabit-Region Stuttgart in Allmersbach im Tal. Derzeit arbeiten Kolonnen von ihnen auch in Murrhardt, Sulzbach/Murr, in Remseck, in Reichenbach/Fils im Landkreis Esslingen und in Horb.

Vom Fiasko des Mitbewerbers in Berglen haben sie natürlich auch erfahren, und zwar sehr früh. Das sei aber auch für sie ziemlich überraschend gekommen, so Scholz. Auf die Frage, ob sie denn möglicherweise „einspringen“ würden, gibt er sich sehr zurückhaltend. Ihr Auftraggeber sei nun mal die Telekom. Punkt. Es gebe seinem Kenntnisstand nach derzeit offenbar Gespräche mit mehreren Anbietern dazu, wie die entstandene Lücke ausgefüllt werden könnte.