Berglen: Breitbandausbau nun doch in allen Teilorten

Nun bekommen doch alle Teilorte ihren Breitbandausbau und damit schnelles Internet. Zumindest lassen laut Gemeindeverwaltung entsprechende Ankündigungen der beiden Netzbetreiber, mit denen sie nachverhandelt hat, diesen Schluss zu. Man habe sich mit ihnen noch einmal „intensivst auseinandergesetzt“, so Bürgermeister Holger Niederberger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Im Juli hatten die Telekom und Liberty Networks Germany ihre Ausbaupläne vorgestellt, die „eigenwirtschaftlich“ erfolgen sollen, also ohne Zuschüsse der öffentlichen Hand, auch ohne Förderung oder Kostenbeteiligung der Gemeinde. Der Nachteil dabei: Sie bauen nur dort aus, wo es für sie wirtschaftlich ist. Der Stand damals war, dass die Telekom in zwei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten im Stöckenhof, in Ödernhardt, in Steinach, in Reichenbach, Lehnenberg, Spechtshof und Teilen des Erlenhofs ausbaut, sprich Glasfaser bis an die Grundstücke und wenn gewünscht auch ins Haus verlegt, Liberty Networks in den anderen Teilorten – bis auf Hößlinswart und Kottweil, die damit bis auf weiteres außen vor geblieben wären.

Beide planen nun für Oppelsbohm und Bretzenacker

Mitte September teilte die Telekom nach den Gesprächen mit der Verwaltung, die auf mehr drängte, mit, dass sie einen dritten Bauabschnitt im Jahr 2024 plant, in dem sie auch in Oppelsbohm und Bretzenacker ausbauen wolle. Obwohl die beiden Orte auch im Ausbauprogramm von Liberty Networks enthalten sind. Was diese Doppelplanung in der Realität an Überschneidung bedeuten wird, bleibt abzuwarten. Sollte Liberty Networks zuerst da sein, könnte die Telekom möglicherweise verzichten. Außerdem will die Telekom im Stöckenhof und in Ödernhardt entgegen der bisherigen Planung nun doch vollständig ausbauen, beide Teilorte komplett mit Glasfaseranbindung versorgen

Telekom: keine Aussagen zum weiteren Ausbau derzeit möglich

Aber die Aussage der Telekom war laut Gemeindeverwaltung eben auch, dass über die genannten Teilorte hinaus sie derzeit keine Aussagen zum weiteren flächendeckenden Glasfaserausbau in Berglen treffen könne, aktuell sei der restliche Ausbau aus ihrer Sicht unwirtschaftlich. Selbst wenn die Gemeinde bei der Infrastruktur unterstütze (Leerrohre), bliebe das wirtschaftliche Defizit zu hoch. Bei Oppelsbohm und Bretzenacker aber „bewegte“ sich die Telekom schließlich doch noch.

Gemeinde wird eine Kooperationsvereinbarung abschließen

Die Gemeinde wird nun gleichwohl auch für diese beiden Teilorte eine Kooperationsvereinbarung mit Liberty Networks abschließen, um auf Nummer sicher zu gehen, ebenso für Öschelbronn, Rettersburg, Vorderweißbuch, Birkenweißbuch und Streich, entsprechend der bisherigen Planung des Anbieters. Liberty Networks hat sich zudem, ebenfalls auf dringenden Wunsch der Verwaltung, mittlerweile bereiterklärt, auch Kottweil und Hößlinswart in sein Glasfaserausbauprogramm aufzunehmen, beide Teilorte waren darin bislang nicht vorgesehen.

Liberty Networks kann wohl Synergieeffekt nutzen

Die Verwaltung geht davon aus, dass der Ausbau durch Liberty Networks bis 2025 erfolgt, ebenfalls ohne finanzielle Beteiligung der Gemeinde. Bei diesem Anbieter ist davon auszugehen, dass er Synergieeffekte nutzen kann, für die Weißbucher Orte durch den nahen Ausbau in Rudersberg, bei Hößlinswart und Kottweil durch Leitungsverlegungen der Syna im Zuge der Erschließung des Baugebiets Pfeiferfeld in Steinach, so dass es dort für ihn doch wirtschaftlich ist.

Die Verwaltung wies zum Abschluss der geplanten Kooperation mit Liberty Networks in der Sitzung darauf hin, dass, wenn diese nicht zustande kommen sollte, nicht garantiert sei, ob ein weiterer eigenwirtschaftlicher Ausbau durch die Telekom nach dem dritten Bauabschnitt erfolgen wird und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt. Die Rahmenbedingungen für einen Ausbau in der Zukunft seien unklar. Sie gehe davon aus, dass bei fehlendem Wettbewerb – sprich wenn man sich nur auf die Telekom verließe – Vorvermarktungsquoten und eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde im siebenstelligen Bereich Bedingungen für einen weiteren Ausbau durch die Telekom sein werden. Für Hößlinswart könne auf jeden Fall keine Förderung beantragt werden, da es dort bereits ein Kabelfernsehnetz gibt. Unklar sei zudem, ob auch in Zukunft Bund und Land wie bislang Fördermittel bereitstellen werden.

Durch den zweiten Anbieter bekommt die Telekom Konkurrenz

In der Aussprache deutete Niederberger die Verhandlungsstrategie, das Taktieren der Anbieter, so: „Deren Interessen sind eben marktgetrieben.“ Die Gemeinde macht sich das zunutze, indem sie der Telekom kein Monopol in Berglen gewährt und damit die für diese nicht lukrativen Orte, was schnelles Internet angeht, nicht „im Regen stehen lässt“, nicht abwartet, bis die Telekom geruht, dort auch noch auszubauen und sich das weitgehend bezahlen lässt, sondern indem sie mehrere „Marktteilnehmer“ ins Boot holt und damit versucht, dem marktbeherrschenden Riesen Beine zu machen. Einen direkten Einfluss aber, wer wann wo ausbaut, habe die Gemeinde letztlich nicht, betonte Niederberger. Gebe es bei einer Wirtschaftlichkeitslücke für die Anbieter eine Förderung, sei die Gemeinde auf jeden Fall mit zehn Prozent Eigenanteil dabei.

Michael Murer, der technische Leiter des Zweckverbands Breitbandausbau Rems-Murr, sieht es so: Wenn nicht auch Liberty Networks ausbauen würde, müsste die Gemeinde einen Förderantrag stellen, um zu erreichen, dass ganz Berglen ausgebaut wird. Hößlinswart wäre aber nicht förderfähig wegen des Fernsehkabelnetzes, dort würde es also damit beim Status quo bleiben.

Ute Aigner: Telekom macht es nicht, also bleibt nichts anderes als Liberty

Ute Aigner, BWV, aus Birkenweißbuch, die in der Juli-Sitzung den Telekomvertreter hart angegangen hat wegen der Vernachlässigung der Weißbucher Orte, fasste es so zusammen: Die Telekom werde es dort eben auf absehbare Zeit nicht machen, so bleibe wohl nichts anders übrig, als auf Liberty Networks zu setzen.