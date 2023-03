Berglen: Der Gang zum Rathaus wird nach und nach überflüssig

Berglener Bürger können sich Wege ins Rathaus in Oppelsbohm ersparen, wenn sie Anträge an Behörden online ausfüllen und absenden – über das neue „Bürgerserviceportal“ der Gemeinde. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sie das überhaupt wollen, in Anspruch nehmen. Zweitens, dass sie digitale Infrastruktur dafür haben (Smartphone, Tablet, Notebook, Laptop oder PC), samt Grundkenntnissen in der Bedienung. Was für die aller-, allermeisten heutzutage gelten dürfte. Drittens, dass sie auf dem Landesportal „Service BW“ ein persönliches Konto anlegen, wobei „Konto“ freilich nicht so zu verstehen ist, dass darauf eingezahlt und von dort abgebucht wird. „Service BW“ ist keine Bank.

Es gibt zwei Optionen, zwei Pfade, dorthin zu kommen: direkt im Browserfeld „service.berglen.de“ eingeben oder auf der Startseite der Gemeindehomepage den Button „Zum Bürgerserviceportal“ anklicken. Auf dessen Startseite wiederum sind verschiedene Funktionen wie „Dienstleistungen“, „Lebenslagen“, „Formulare“, „Online-Services“ fett hervorgehoben und mit einem Link unterlegt. Klickt man Erstere an, geht es von A wie „Abwasser entsorgen“ bis W wie ,,Wohnsitz-Wechsel anzeigen“. Man kann davon ausgehen, dass auch für die noch fehlenden Buchstaben des Alphabets noch was dazukommt. Hilfreich, weil die Auswahl reduzierend und damit um den Überblick zu behalten, ist die Option „Nur Leistungen mit Online-Prozessen anzeigen“, die ebenfalls angeklickt werden kann. Das Gleiche gibt es in der Rubrik „Lebenslagen“, die wohl noch etwas praktischer ist. Dort reicht es von A wie „Adoption“ bis (jetzt schon) Z wie „Zuwanderung“.

„Ehefähigkeitszeugnis“: Der Name des Dokuments führt etwas in die Irre

Sabine Wurster, stellvertretende Haupt- und Personalamtsleitern, die im Rathaus das Ganze für Berglen umgesetzt hat und als Administratorin betreut, greift sich bei „Dienstleistungen“ „Heiraten“ heraus, wo sich der skurrile Begriff „Ehefähigkeitszeugnis“ findet. Keine Sorge, man hat nichts versäumt, als man damals ohne dieses „Ja“ sagte, die Ehe ist und bleibt trotzdem gültig. Dieses Dokument brauchen Deutsche, die im Ausland heiraten möchten, in einigen Ländern. Es bestätigt, dass ihre Ehe nach deutschem Recht geschlossen wurde. Allerdings brauchen es auch Ausländer, die in Deutschland heiraten möchten, aus dem gleichen Grund. Das Wort „Fähigkeit“ im Namen des Dokuments muss man nicht ganz wörtlich nehmen, kein Grund zur Beunruhigung also. Sozusagen in dieser Richtung weiter: Bei „Lebenslagen“ und dort bei „Geburt“ geht es unter anderem zur „Vaterschaftsanerkennung“. Man kann dieses folgenreiche Dazustehen also nun auch online erklären und beurkunden lassen, muss nicht selbst als werdender oder frischgebackener Papa im Standesamt sich bekennen. Wenn man das anklickt, werden Voraussetzungen, Verfahrensablauf, Fristen, was an Unterlagen nötig ist und und und aufgezählt – falls man das alles überhaupt so genau wissen möchte. „Mutterschaftsanerkennung“ gibt es übrigens nicht.

„Das ist im Grunde alles, was einem der Sachbearbeiter im Rathaus, wenn man dorthin kommt, so auch sagen würde“, erklärt Sabine Wurster. Der Vorteil von „Online“ gegenüber dem sei, dass man das so ja immer wieder, jederzeit aufrufen könne. Und jetzt sei eben alles, über eine Website kompakt, gebündelt, übersichtlich beieinander, grafisch besser dargestellt und damit einfacher zu finden als vorher.

Anderes Beispiel, eine „klassische Anwendung“, wie sie sagt: Man will den Hund abmelden, klickt bei Dienstleistungen in der Übersicht „H“ an und wird fündig, landet allerdings, beziehungsweise wird dorthin weitergeleitet, zunächst auf dem Serviceportal des Landes, wo man sich an- melden (wenn man dort schon ein „Konto“ hat) oder sich erst mal dafür (kostenfrei) registrieren lassen muss. Berglen hat also das Rad („digitales Rathaus“) nicht neu erfunden, die Online-Prozesse sind landesweit gleich. Von Kommune zu Kommune unterscheidet sich nur, was im Portal vor Ort „drin“ ist, als Dienstleistung angeboten wird. Jede entscheidet für sich, was sie sich aus dem „Paket“ rauspickt. Berglen ist, wie Sabine Wurster erklärt, mit 35 gestartet, von rund 600 insgesamt, wobei sie immer mehr einpflegen, freigegeben wird. Bei „Hund abmelden“ muss man den Grund eintragen, erfahrungsgemäß ist der traurigste aller möglichen auch der häufigste.

Das Navigieren auf der Website erscheint einfach, meist heißt es dazu ja, die Menüführung sei „selbsterklärend“, nicht selten zu Unrecht. Wie empfindet sie’s als Expertin? Also nur jemand, der generell nicht online oder im Internet unterwegs ist, könne sich womöglich schwertun, findet Sabine Wurster. Das Portal habe den Vorteil, dass man immer über mehrere Wege zum Ziel komme, auf Dauer „verklicken“,„in der Sackgasse landen“ könne man eigentlich nicht: „Man kommt immer entweder weiter oder zurück.“ Online-Anträge seien denn auch sehr schnell gekommen, noch bevor das neue Angebot überhaupt publik gewesen sei.