Berglen: Der gesellige Treffpunkt "Bergles-Klatsch" wird fortgesetzt

Alle sind zufrieden, heute heißt das „Win-Win-Situation“. Es spricht also nichts dagegen, mit dem „Bergles-Klatsch“ weiterzumachen, im Gegenteil. Die neue Veranstaltungsreihe hatte die Verwaltung im vergangenen Sommer auf den Weg gebracht, losgegangen war es im September.

Das wöchentliche gesellige Beisammensein, jeweils am Donnerstag, als „After-Work“-Treffpunkt, als lockerer Austausch (daher auch der Name), beginnend am frühen Abend, fand schnell Anklang bei den Einheimischen, wurde rege genutzt. Die Gemeinde hatte dafür zwei Verkaufshütten beschafft, die jeweils mit Arbeitsplatten, Strom- und Wasseranschluss ausgestattet. Sie wurden, ebenso Pavillon und Stehtische, den Vereinen und sonstigen Organisationen unentgeltlich zur Verfügung gestellt, um den Treff zu bewirten. Dieser fand in der Folge von Ende September bis kurz vor Weihnachten 13 Mal statt.

Das Ganze war zunächst ein Versuch, die Frage war nun, ob es nach dieser dreimonatigen Pilotphase weitergehen soll. Die Verwaltung verwies in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats darauf, dass die Besucherzahl im Durchschnitt zwischen 100 und 150 Personen gelegen hatte, der Treff bei der Bevölkerung durchweg auf positive Resonanz gestoßen sei und es bereits einige Nachfragen gegeben habe, wann und wie es weitergehe. Von den bewirtenden Gruppen sei die Ausstattung der Hütten als praktisch und umfangreich gelobt worden, vor allem, dass so mit wenigen Leuten und geringem Aufwand die Arbeit zu stemmen sei.

Gewinne für bewirtende Gruppen zwischen 250 und 800 Euro

Aus seiner Sicht sei der Treff sogar hervorragend gelaufen, betonte Bürgermeister Holger Niederberger. Wobei es bei den Bewirtern anfangs etwas schleppend gewesen sei, eine gewisse Anlaufphase gebraucht habe, bis sich herumgesprochen habe, dass sich das lohnt, da durchaus Geld zu verdienen ist. Die Gewinne lagen laut Verwaltung zwischen 250 und 800 Euro. Er halte also eine Fortsetzung für grundsätzlich wünschenswert, so Niederberger. Zumal der Treff bereits über Berglen hinaus bekannt sei, das wisse er aus Gesprächen mit Kollegen.

In der nächsten Saison soll es bis ins Frühjahr reichen

Allerdings denkt die Verwaltung an eine saisonale Öffnung, also nicht das ganze Jahr über: „Das soll ja etwas Besonderes sein.“ Eine Pause dazwischen müsse sein. Niederberger schlug vor, die Saison aber zu verlängern, also wieder nach den Sommerferien zu starten, aber die Treffen dann bis ins nächste Frühjahr zu veranstalten.

Die Fortsetzung wurde denn auch einstimmig beschlossen, und zwar „auf unbestimmte Zeit“. Wann genau die nächste Saison sein wird, wird die Verwaltung bestimmen, dabei die „Veranstaltungslage“ berücksichtigend. Die Vergabe der Hütten wird nach dem „Windhundprinzip“ erfolgen, nach dem Sprichwort „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Sie sollen „vorrangig“ Berglener Vereinen, Organisationen und Gewerbetreibenden zur Verfügung stehen. Sollte sich für Termine keine einheimische Gruppe finden, könnte die Bewirtung auch ausnahmsweise Auswärtigen überlassen werden. Sie werden den jeweiligen Bewirtern weiterhin kostenfrei überlassen. Die Nebenkosten (Strom, Wasser) trägt weiterhin die Gemeinde.

Neu ist, dass die Hütten auch außerhalb der Veranstaltungsreihe überlassen werden können, wobei in dem Fall ein Entgelt in Höhe von jeweils 100 Euro pro Nutzungstag anfällt. Außerdem muss, um den Standort auf Dauer zu gewährleisten, dieser auch baurechtlich gesichert werden, mittels Baugesuch, über das das Landratsamt zu entscheiden hat. Der Standort liegt zwischen Rathaus und Mauritiuskirche, teilweise stehen die Hütten auf Grund und Boden der evangelischen Kirchengemeinde. Laut Verwaltung hat Pfarrerin Kerstin Günther bereits Zustimmung signalisiert, auch die Kirchengemeinde habe keine Einwände, so Niederberger. In der Sitzung war auch ein ausdrücklicher Dank an den Bauhof für dessen Einsatz beim Aufbau fällig.