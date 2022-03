Das ist schiefgegangen. Was am Ende herauskam, hat wohl keiner so gewollt. Aber so ist Demokratie und so funktioniert eben ein Ortsparlament. Wenn keiner der gestellten Anträge eine Mehrheit bekommt, ist auch das Anliegen, das dahintersteht, abgelehnt. Den meisten im Gemeinderat schien das erst so richtig aufzugehen, als es zu spät war, „das Kind im Brunnen lag“, und sich alle ungläubig anschauten. Wie groß die Verwirrung war, zeigte sich auch darin, dass ein weiterer Antrag „nachgeschoben“