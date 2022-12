Berglen: Ein stetig wachsender Posten sind die Ausgaben für die Kinderbetreuung

Der Bau des neuen Bauhofs am Rand des Gewerbegebiets Erlenhof, der Bau einer neuen Kita neben der bestehenden „Rappelkiste“ in Oppelsbohm, die Erschließung des neuen Wohnbaugebiets Pfeiferfeld, das sind die großen Vorhaben der Gemeinde im kommenden Jahr, die sich auch mit Investitionen im Haushaltsplan für 2023 niederschlagen. Wobei die 470.000 Euro, die sich dort für den Bauhof finden, allerdings nicht ganz ausreichen werden für dessen neues Domizil. Der ganz überwiegende Teil wird in der Folgezeit finanziert.

Für die neue Kita und die Restfinanzierung des in diesem Jahr in Betrieb genommenen Kindergartens im Gebiet Hanfäcker in Rettersburg sind 3,5 Millionen Euro vorgesehen. Pfeiferfeld schlägt zweimal erheblich zu Buche. Einmal bei der Abwasserbeseitigung, wobei in den 3,8 Millionen Euro unter diesem Posten auch die Sanierung von Kanälen und Regenüberlaufbecken sowie die Planung der Sanierung der Kläranlage enthalten sind. Für den Straßenbau sind für 2023 rund 2,26 Millionen Euro eingestellt (die Kostenschätzung für die Erschließung liegt bei insgesamt fünf Millionen Euro), darin enthalten ist allerdings auch der barrierefreie Umbau von weiteren Bushaltestellen.

2023 soll zudem der neue, seit längerem geplante und versprochene Spielplatz beim Feuerwehrhaus in Steinach gebaut werden (360.000 Euro für „öffentliches Grün“). Fast die gleiche Summe ist für den Grunderwerb für zwei Bauplätze im Gewerbegebiet Erlenhof vorgesehen, das angrenzend an den neuen Bauhof erweitert werden soll.

Von null auf 2000 Euro würde bis Ende 2026 die Pro-Kopf-Verschuldung steigen

Alles in allem summieren sich damit die wesentlichen Investitionen auf knapp 11,6 Millionen Euro. Das ist etwas weniger als im vergangenen Jahr, liegt aber immer noch auf einem für Berglen hohen Niveau, für die folgenden Jahre ist ein Rückgang vorgesehen, allerdings ist davon auszugehen, dass die Gemeinde ab 2024, also auch in den Folgejahren, zur Finanzierung ihrer Investitionen (in Höhe von 33,1 Millionen Euro bis einschließlich 2026) Darlehen aufnehmen muss, rund 14,5 Millionen Euro.

Abzüglich der Tilgungen würde das einen Schuldenstand von knapp 13,5 Millionen Euro auf Jahresende 2026 bedeuten (von null auf 2000 Euro je Einwohner, ohne die Schulden des Wasserwerks). Und (steigende) Zins- sowie Tilgungsleistungen von fast 700.000 Euro 2025 sowie rund eine Million Euro 2026.

Einnahmen im laufenden Betrieb decken weiterhin die Ausgaben nicht

Nicht erfreulich ist auch die Entwicklung der Zahlen des laufenden Betriebs. Die Einnahmen decken nicht die Ausgaben, wobei mit oder seit der Einführung des neuen Haushaltswesens (Doppik) auch die Abschreibungen zu erwirtschaften sind (der sogenannte „Werteverzehr“). Diese betragen (abzüglich der Auflösungen) alleine knapp 1,7 Millionen Euro. Zwar steigen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um fast 14 Prozent (vor allem durch höhere Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich), aber die Aufwendungen steigen ebenfalls, um fast acht Prozent (vor allem wegen der weiter steigenden Personalkosten).

Das führt dazu, dass es beim sogenannten ordentlichen Ergebnis ein Defizit von knapp 1,5 Millionen Euro geben wird (für 2024 prognostiziert die Kämmerei ein Minus von 1,7 Millionen Euro, für 2025 eines von 2,15 Millionen Euro und für 2026 eines von knapp 2,3 Millionen Euro). Der Gemeinde gelingt bei weitem nicht der geforderte Haushaltsausgleich oder wie es Kämmerer Daniel Schreiber und Bürgermeister Holger Niederberger ausdrücken: „Wir leben also weiterhin von der Substanz.“

Gemeinde kann ihre eigenen Einnahmen nur begrenzt erhöhen

Dabei hat es die Gemeinde weitestgehend nicht selbst in der Hand, ihre Erträge wesentlich zu steigern, für Gebühren und Beiträge gibt es Obergrenzen, die zwar in manchen Bereich (Abwasser) erreicht werden, beziehungsweise wo das auch vorgeschrieben ist, bei den meisten dagegen ist der Kostendeckungsgrad wesentlich niedriger, etwa bei den Betreuungsgebühren, was allerdings auch gewollt ist, weil sonst die betreffenden Eltern überfordert würden.

Ein Vergleich: Alle Erträge der Gemeinde zusammen betragen knapp 5,8 Millionen Euro. Alleine der sogenannte Abmangel (nicht durch Beiträge und Zuschüsse gedeckte Kosten) bei der Kinderbetreuung beläuft sich auf 4,45 Millionen Euro. Auch auf der anderen Seite, den Aufwendungen, den Ausgaben, ist der Spielraum durch die sogenannten Pflichtaufgaben, wo die Gemeinde gar keine Wahl hat, allenfalls das „Wie“ beeinflussen kann, eng. Anders gesagt: Berglen hängt sehr stark am Tropf überörtlicher Einnahmen und damit von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Noch kann die Gemeinde das Defizit abfedern über die Erlöse aus Bauplatzverkäufen, ja erzielt dadurch sogar Überschüsse, die sie in die Rücklage stecken kann (Ende 2026 Stand etwa 5,8 Millionen Euro).

Die Gemeinde muss in den kommenden Jahren erheblich in Sanierungen ihrer Wasserversorgung- und Abwasseranlagen investieren. Kläranlage, Regenüberlaufbecken, Hochbehälter, Wassertürme und Pumpwerke stehen laut Verwaltung am Ende ihrer Nutzungsdauer. Die Investitionen sind bei den Gebühren zu kalkulieren, diese beiden Bereiche sind komplett über Gebühren zu finanzieren, auf entsprechende Erhöhungen müssen sich die Bürger also einstellen.

Die Gemeinde wird 2023 weder die Grundsteuern A und B erhöhen noch die Gewerbesteuer, nachdem sie bereits für 2022 angehoben wurden (jeweils 30 Prozentpunkte bei den Grundsteuern und 50 Prozentpunkte bei der Gewerbesteuer).