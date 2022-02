Berglener Gemeinderat ohne Volker Tottmann? Doch, das geht. Der Steinacher möchte ausscheiden und wird es in der Sitzung am kommenden Dienstag. Angesichts seines Alters, 79, und der Dauer, dem er dem Gremium angehört hat, sein mehr als nur gutes Recht. Er braucht es deshalb auch gar nicht mehr zu begründen, sagt aber dazu gefragt zweierlei. Zum einen wolle er gerne noch andere Dinge tun. Zum andern seinem Nachfolger genügend Zeit zum Einarbeiten geben vor der nächsten Wahl in zwei