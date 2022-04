Berglen: In den nächsten Jahren muss die Gemeinde drei neue Kita-Gruppen schaffen

Die Gemeinde braucht ab dem übernächsten Kindergartenjahr zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren (Ü 3). Das bestehende Angebot wird dann nicht mehr ausreichen. Das geht aus den Zahlen der örtlichen Bedarfsplanung der Verwaltung hervor, die diese in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorgestellt hat. Demnach werden mindestens 60 zusätzliche Plätze für diese Altersgruppe benötigt. Es brauche also drei weitere Gruppen, und zwar spätestens zum Ende des Kitajahres 2023/2024 mindestens eine Gruppe und zum Ende des darauffolgenden Kitajahres drei Gruppen.

Bei der Wahl der Betreuungsform müsse berücksichtigt werden, dass teilweise auch der Bedarf zur Betreuung von Kindern ab zwei Jahren damit abgedeckt werde, heißt es in der Planungsunterlage weiter. Die Verwaltung regt deshalb an, die neu zu schaffenden Plätze in mindestens zwei altersgemischten Gruppen einzurichten und bei den zusätzlichen Plätzen verlängerte Öffnungszeiten anzubieten (Betreuung von 7 bis 14 Uhr). Sollte ein weiterer Bedarf an Ganztagsplätzen entstehen, könnte diese in der neuen Kita Löwenzahn im Baugebiet Hanfäcker in Rettersburg, die nach Pfingsten den Betrieb aufnehmen soll, angeboten werden.

Beim Anspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder, der ab dem Schuljahr 2026/2027 schrittweise eingeführt/umgesetzt werden soll, geht die Verwaltung davon aus, dass die Gemeinde diesen voraussichtlich erfüllen kann. Allerdings müsse bei Bedarf der Einsatz von Fachpersonal dafür ausgebaut werden.

Bei den Kindern unter drei Jahren (U 3) stünden im kommenden Kitajahr ausreichende Betreuungsplätze zur Verfügung, so die Verwaltung. Da Kinder ab zwei Jahren in altersgemischten Gruppen betreut werden können, werde der Bedarf mit dem weiteren Ausbau der Ü-3-Plätze in diesen abgedeckt.

Neubau am Schulgelände in Oppelsbohm, wo vorher der Hausmeisterpavillon war

Wo die zusätzlichen Betreuungsplätze entstehen, dazu gibt es bereits Überlegungen beziehungsweise Planungen. Zunächst vor allem am Schulgelände in Oppelsbohm, in einem Neubau dort, wo der Pavillon der ehemaligen Hausmeisterwohnung stand. Außerdem ist Vorderweißbuch im Gespräch beziehungsweise gibt es den Wunsch aus dem Gemeinderat dazu sowie ein Naturkindergarten. Es soll keine „Übergangskitas“ mehr geben, da die Plätze dauerhaft benötigt werden. Außerdem eigneten sich keine weiteren Gebäude und brauche es für bestehende Gebäude, sollten diese längerfristig weiter genutzt werden, erhebliche Investitionen in die Bausubstanz.

Der Gemeinderat hat diese Bedarfsplanung nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern förmlich beschlossen und gleichzeitig die Verwaltung beauftragt, Vorschläge zu erarbeiten, wie mit welchen Maßnahmen dieser festgestellte zusätzlich Bedarf erfüllt wird. Über diese wird, wenn sie konkret vorliegen, wiederum der Gemeinderat entscheiden.

Bei den Betreuungsplätzen gelten folgende Prämissen: Die Gemeinde muss für ein „ausreichendes“ beziehungsweise „bedarfsgerechtes“ Angebot sorgen, es gibt einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab einem Jahr bis zur Einschulung sowie auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2026/2027, beides bei deutlich steigenden Kinderzahlen (stetig steigende Einwohnerzahl, höhere Geburtenzahlen, neue Baugebiete, Zuzug junger Familien), hoher Nachfrage und dem Verlangen von Eltern nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Von 2015 bis 2021 ist die Altersgruppe bis fünf Jahre von 325 auf 460 Kinder angewachsen. Insgesamt gibt es 441 Betreuungsplätze für Kinder von einem Jahr bis Schuleintritt (Vorjahr 325), davon 409 bei der Gemeinde (Vorjahr 293), 32 beim Waldkindergarten. Seit Mitte 2016 sind sechs neue Gruppen in Betrieb gegangen mit insgesamt 135 Plätzen, im Juli kommt die Kita Löwenzahn dazu. Der Zeitraum der Betreuung reicht insgesamt von 7 bis 17 Uhr, wobei die Betreuungszeiten flexibel zwischen sechs und zehn Stunden liegen.

Im U-3-Bereich können 100 Kinder betreut werden, wofür 160 Plätze benötigt werden: In der Krippe sind es 40 Kinder (auf 40 Plätzen), in altersgemischten Gruppen 60 Kinder (wo ein Kind zwei Plätze belegt und Plätze auch mit Kindern über drei Jahren belegt werden können). 151 unter Dreijährige gibt es derzeit in Berglen („Versorgungsgrad“ damit 66 Prozent), 57 werden in Kitas betreut („Betreuungsquote“ 38 Prozent), von 40 Plätzen in der Krippe sind 26 belegt, also noch 14 frei („Auslastungsgrad“ 65 Prozent), von 120 Plätzen in altersgemischten Gruppen sind 62 Plätze von 31 Kindern belegt (Auslastung 51 Prozent), die freien Plätze stehen für Ü-3-Kinder zur Verfügung.

Bei den Kindergartenkindern derzeit noch mehr Plätze als Kinder in dem Alter

Bei den Ü-3-Kindern gibt es insgesamt 401 Betreuungsplätze (Vorjahr 295), 369 bei der Gemeinde (Vorjahr 263), 32 wie bereits genannt beim Waldkindergarten (wobei der mit seinen zwei Gruppen zwar 40 Plätze hat, aber 32 sind von Berglenern Kindern belegt, deshalb wird dort diese Zahl als Angebot angenommen). Tatsächlich sind es insgesamt aber nur 339 Plätze, weil in den altersgemischten Gruppen auch U-3-Kinder aufgenommen werden. Wenn alle Plätze dort mit solchen belegt wären, gäbe es nur 281 Ü-3-Plätze in den Kitas. Die 339 ergeben sich aus der Belegung zum Ende des laufenden Kitajahres (62 Plätze sind von 31 U-3-Kindern belegt). Derzeit leben 309 Kinder zwischen drei Jahren und Schuleintritt in Berglen, das ergibt bei 339 Plätzen sogar einen „Versorgungsgrad“ von 110 Prozent, die Betreuungsquote, also der Anteil der betreuten Kinder im Vergleich zur Gesamtzahl in dieser Altersklasse, beträgt 98 Prozent (von 309 Kindern werden 302 betreut), von 339 Plätzen sind 302 belegt, der Auslastungsgrad beträgt damit 89 Prozent.

Nach den Pfingstferien geht die Kita Hanfäcker in Rettersburg in Betrieb

In Bälde ergänzt die Kita im Gebiet Hanfäcker das bestehende Angebot mit vier Gruppen: eine Kiga-Gruppe mit 25 Plätzen für U-3-Kinder, zwei altersgemischte Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten mit jeweils 22 Plätzen für Kinder von zwei Jahren bis Schuleintritt (davon können zehn Plätze mit fünf Kindern unter drei Jahren belegt werden), eine Krippen-Gruppe mit zehn Plätzen. Es können verlängerte Öffnungszeiten und Ganztagsbetreuung angeboten werden. Bei mehr als zehn Ganztagskindern verringert sich die Gruppenstärke der Kiga-Gruppe und der der altersgemischten Gruppen auf jeweils 20 Plätze.

Ganztagsbetreuung gibt es derzeit im Kinderhaus Steinach und in der Kita Rappelkiste in Oppelsbohm, 60 Plätze insgesamt, davon zehn reine Ü-3-Plätze, 30 in altersgemischten Gruppen und 20 reine U-3-Plätze. Zum Ende des Kitajahres sind von 50 Kindern 39 Plätze belegt, 21 also frei. Mit der neuen Kita Löwenzahn können bis zu weitere 70 Ganztagsplätze eingerichtet werden (20 reine Ü-3-Plätze, 40 in altersgemischten Gruppen und zehn reine U-3-Plätze). Damit stiege das Angebot auf bis zu 130 Ganztagsplätze und wäre ausreichend.

Außerdem werden Berglener Kinder in Tagespflegen betreut, 19 im vergangenen Jahr – 14 davon über den Winnender Tageselternverein, vier über den Schorndorfer und eines über den Backnanger.

Warum braucht die Gemeinde künftig mehr Plätze für Ü-3-Kinder, bei denen es derzeit sogar eine „Überversorgung“ gibt? Die Gemeinde rechnet hier mit der bisherigen Betreuungsquote von 98 Prozent als dem Anspruch, den sie zu decken hat. Dabei sind der Bestand zu berücksichtigen und der Zuzug (wobei die Verwaltung hier mit einem Anteil von 20 Prozent an Kindern im Kiga-Alter an der Zahl von Einwohnern je Wohnung rechnet).

Im kommenden Kitajahr wächst die Zahl auf 341 Kinder, das ergibt bei den angenommenen 98 Prozent einen Bedarf von 308 Plätzen. Durch Hanfäcker kommen zehn hinzu, durch die Bebauung des Gebiets Unterer Hohenrain in Hößlinswart ab Herbst fünf, durch sonstigen Zuzug vier, durch Kinder von Flüchtlingen zwei (die letzten beiden sind Erfahrungswerte), macht einen Bedarf von insgesamt 329 Plätzen, denen 339 vorhandene gegenüberstehen, das Angebot reicht also dann noch aus.

Im darauffolgenden Jahr kommen zu weiteren Kindern aus Hanfäcker und Unterer Hohenrain noch welche aus zwei Bauvorhaben in Oppelsbohm hinzu, so dass der Bedarf sich auf 359 Plätze erhöht, plus Zuzugs- und Flüchtlingskinder und damit auf 371 Plätze. Macht also dann ein Minus, und zwar von 32 Plätzen, die bis ungefähr April 2024 geschaffen werden müssen.

Im wiederum darauffolgenden Kitajahr kommen zu den Kindern aus den genannten Gebieten und weiteren Gründen noch die aus dem ab dann zu bebauenden Gebiet Pfeifersfeld in Steinach sowie einer weiteren Bebauung mit einem Mehrfamilienhaus in Hößlinswart hinzu, so dass die Verwaltung mit einem Bedarf von dann insgesamt 404 Plätzen rechnet. Damit wären gegenüber heute über 65 neue Betreuungsplätze erforderlich.

Ab Mitte 2027 könnten die Zahlen eventuell wieder zurückgehen

Wenn danach, ab Mitte 2027, die Zahl wieder zurückgeht, könnte, so die Verwaltung, die eingruppige Kita Pusteblume in Rettersburg endgültig außer Betrieb genommen und das Gelände für Wohnen umgenutzt und veräußert werden. Außerdem wäre die Schließung der ursprünglich als Provisorien eingerichteten Gruppen im Feuerwehrhaus Steinach (Bürgersaal) und im Schumannweg in Oppelsbohm möglich.