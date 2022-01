Der Brunnenplatz an der J.S.-Bach-Straße in Oppelsbohm wird so umgebaut, dass an ihm zusätzliche öffentliche Parkplätze entstehen. Überlegungen, wie das erfolgen wird, gibt es bei der Gemeinde seit längerem, zweimal wurde das im Bau- und Umweltausschuss beraten, und das Gremium war auch vor Ort, um sich direkt ein Bild zu machen, wobei der Weg dorthin vom Rathaus durchaus zu Fuß machbar ist, die Ortsbesichtigung also kein größerer Aufwand. Das Problem, wenn man so will, war etwas anderes.