Der geplante Spielplatz im Neubaugebiet Hanfäcker in Rettersburg soll ein sozialer Treffpunkt für Jung und Alt werden. Bürgermeister Holger Niederberger und Architekt Wolfgang Blank legen Wert darauf, einen einmaligen Spielplatz zu bauen, den es so in der Gegend noch nicht gibt. Den Bauplan dafür haben die beiden den Anwohnern des Baugebiets am Mittwoch bei einer Infoveranstaltung vor Ort vorgestellt.

Auf der knapp 900 Quadratmeter großen Fläche sollen verschiedene Altersgruppen