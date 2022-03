In Berglen-Stöckenhof kommt es aktuell (Stand 13.50 Uhr) zu einem großen Feuerwehreinsatz. Laut ersten Informationen handelt es sich um einen Flächenbrand am Berglener Hang. Ein großflächiges Stück Wiese soll in Flammen stehen.

Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort. Nähere Auskünfte liegen unserer Redaktion aktuell nicht vor. Weitere Informationen folgen.

