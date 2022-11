Berglen: Telekom-Konkurrent informiert über Zeitplan zu seinem Breitbandausbau

Der Bürgermeister hielt sich wohlweislich zurück, es war schließlich nicht seine „Show“ und dass noch mehr als genügend Marketing folgen würde, war eh klar. Holger Niederberger beschränkte sich bei seiner Begrüßung zur Informationsveranstaltung für den bevorstehenden Breitbandausbau durch die Firma „hello Fiber“ auf einen kurzen Rückblick.

Es gehe darum, dass Berglen endlich und flächendeckend „anständiges“ Internet bekomme, so Niederberger, wobei sich das natürlich nicht auf Inhalte bezog, sondern auf die technische Bandbreite, die Datenübertragungsgeschwindigkeiten. Natürlich merkte er auch an, dass es der Gemeinde wichtig ist, dass der Ausbau „eigenwirtschaftlich“ erfolgt, durch den oder die Anbieter, die Gemeinde also abgesehen von vorsorglich bereits im Erdreich verlegten Leerrohren finanziell verschont bleibt.

Niederberger erinnerte daran, dass es mit der Telekom lange „zäh“ war, dass die schließlich dann einige Teilorte „anbot“, bei denen sie bereit sein würde, zu investieren, weil es dort für sie wirtschaftlich ist, aber in anderen, wo es nicht so ist, eben nicht. Die Gemeinde ließ aber nicht locker, verhandelte nach und erreichte tatsächlich Nachbesserungen, wobei wohl auch eine Rolle spielt, dass es mittlerweile einen Mitbewerber gibt, der bereit ist, die Lücke zu schließen, in den ansonsten verbleibenden Teilorten auszubauen, in denen die Telekom dazu nach wie vor nicht bereit ist: Öschelbronn, Rettersburg, Oppelsbohm, Bretzenacker, Vorderweißbuch, Birkenweißbuch, Streich, Hößlinswart und Kottweil. Wobei es auch Orte gibt, wo beide Dienstleister ausbauen wollen. Niederberger ließ es sich allerdings nicht nehmen, schon auch noch darauf hinzuweisen, dass der „Zeithorizont“ der Telekom doch „weit“ sei, während „hello Fiber“ alias Liberty Network Germany als Zeitrahmen für den Ausbau 24 Monate angibt. Das Unternehmen engagiert sich außerdem sicher nicht zuletzt in Berglen, weil es so mit Rudersberg und Althütte, wo es ebenfalls ausbaut, eine Art Cluster bilden kann.

Versprochen: Die Kundenwerber werden nicht als Drückerkolonne auftreten

In der mit gut 100 Besuchern überraschend gut besetzten Steinacher Halle gab es an dem Abend noch einige andere Versprechen, zum Beispiel das, dass man bei der Vermarktung vor Ort nicht als „Drückerkolonne“ auftreten werde, dass man das „Geschäft“ aus langjähriger Erfahrung her bestens kenne und „nur“ das Kabelverlegen, den Boden dafür aufreißen, noch relativ neu sei. Man werde eine „neue Infrastruktur“ bauen und die „zu den Kunden nach Hause bringen“. Wenn die es denn möchten auch noch sogar ins Haus.

Also, klarer Fall: Es geht um Glasfaser, die neueste Technologie bei der Datenübertragung, deren schier unbeschränkte Möglichkeiten bei den Bandbreiten, darum, dass die nun auch „auf der letzten Meile“ noch verbaut wird, bis ans Haus und wenn gewünscht und entsprechend bezahlt auch noch dort rein, ja sogar bis zum Router. Glasfaser ersetzt Kupferkabel, lautet die Devise. Und noch ein Versprechen: „Damit haben Sie dann die nächsten 50, 60 Jahre Ruhe.“ Zweifel dazu sind zwar angebracht, denn warum sollte es bei den Anforderungen und der erforderlichen Technologie nicht noch immer weiter gehen, sondern die Entwicklung entgegen aller Erfahrung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte auf einmal abrupt stoppen? Also, man wird sehen.

Jeder, der wolle, bekomme seine eigene „Datenautobahn“

Bei der „Inhausverkabelung“ bekomme jeder sein eigenes Kabel, habe damit seine eigene, volle Leistung (soweit per Tarif bestellt) liefernde, stabile, verlässliche, egal, was die anderen im Haus an Daten „abzapfen“, „Datenautobahn“ zur Verfügung, so eine weitere Ankündigung. Auch beim Datenhochladen, dem sogenannten „Upload“, seien damit zwischen 150 und bis zu 1000 Mbit/s möglich, was vor allem Firmen mit großem Datentransfer interessieren wird. Home-Office, Streaming, Gaming, Smart Home seien gleichzeitig im Haus/Wohnung möglich. „Glasfaser wird dabei so wichtig wie Strom.“ Auch weil die Kinder von heute in einer digitalisierten Welt aufwachsen würden.

Die Vermarkung läuft bis Ende Februar. Das ist auch die Deadline für den Entschluss, die Entscheidung, ob man vom Angebot eines kostenlosen Hausanschlusses Gebrauch machen will, natürlich verbunden mit dem Abschluss eines Vertrags für einen Tarif, Mindestlaufzeit 24 Monate. Danach wird es teuer, erfahrungsgemäß anhand anderer Anbieter fallen dann rund 800 Euro an, die Zahl wurde an dem Abend allerdings nicht genannt. Klar: Dann muss der Bagger nämlich noch mal anrücken und der Extraaufwand dafür will bezahlt sein.

Die ersten Haushalte sollen Mitte 2023 ihre Anschlüsse haben

Der Ausbau soll im zweiten Quartal starten, die ersten Haushalte sollen Mitte des Jahres ihre Anschlüsse haben und nutzen können, der Ausbau bis Ende 2024 abgeschlossen sein, so zumindest der verkündete Zeitplan. Noch „auszusteigen“, und zwar sowohl beim Hausanschluss als auch bei der Verkabelung im Haus, ist ein weiteres Thema. Also der Anbieter sagt, beides sei noch relativ lange möglich, aber auch, dass das beidseitig möglich sei, also auch von ihm aus, nämlich abhängig von den Gegebenheiten vor Ort, sprich dem Aufwand. Zwar wurde versichert, der (kostenlose) Hausanschluss werde, wenn vereinbart, gemacht, egal, wie weit das jeweilige Haus von der Straße entfernt ist. Aber erfahrungsgemäß (der Praxis anderer Anbieter) und auf Nachfrage im Anschluss an die Inforunde ist hinter dieser uneingeschränkten Zusage doch ein Fragezeichen zu machen. Das Gleiche gilt für die genannte Pauschale von 250 Euro für die Inhausverkabelung. Da stellt sich bei einem Mehrfamilienhaus die Frage, ob das für das gesamte Gebäude gilt oder für jede einzelne Wohnung. Wenn Letzteres, dürfte es sich um eine gedeckelte Obergrenze handeln. Heißt: Es hängt wohl vom Einzelfall ab, vom Aufwand. Der Anbieter rät aber generell, in jedem Fall, davon ab, es im Haus weiterhin mit altem, bestehendem Kupferkabel zu versuchen, um Geld zu sparen. Denn dann entstünde doch wieder ein „Flaschenhals auf der Datenautobahn“.

Ausbau erfolgt auf jeden Fall, ohne Mindestquote für Verträge

Noch ein Versprechen, das aber sicher eingelöst wird, denn sonst würde das Ganze eh keinen Sinn machen: Der Ausbau erfolgt auf jeden Fall und damit ohne Vorvermarktungsquote, also einer Mindestanzahl an abgeschlossenen Verträgen. „100 Prozent offenes Netz“ wird ebenfalls versprochen, also freier Zugang und Wahl des Anbieters nach Ablauf der Vertragslaufzeit, wobei davon auszugehen ist, dass „hello Fiber“ sich anstrengen wird, dass es dazu erst gar nicht kommt.

Wer sich zu all dem beraten lassen will, vor Ort, persönlich, kann auch das: Mitarbeiter werden mittwochs im Rathaus sein, von 14 bis 19 Uhr in Raum 19.

Dahinter steht Liberty Networks

Der Anbieter „hello Fiber“ ist eine Marke der Liberty Networks Holding Deutschland mit Sitz in Köln. Diese gehört wiederum zu Liberty Global. Dieses hatte 2009 Unitymedia übernommen, damals nach Kabel BW der zweitgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland, das ebenfalls, 2011, übernommen wurde. Unitymedia wurde 2018 an Vodafone verkauft.