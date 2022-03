Berglen und Rudersberg arbeiten bei der Trinkwasserversorgung zusammen: Am Hochbehälter Asperglen wird „interkommunal“ ein Wasserwerk gebaut, an dem mehrere Quellen und ein Tiefbrunnen „hängen“ werden. Über dieses werden künftig berglenseits Vorderweißbuch und Streich versorgt. Außerdem wird eine Anschlussleitung an die Fernwasserversorgung des Zweckverbands Berglen-Wieslauf gebaut. Die Arbeiten sollen dieses Jahr beginnen. Die Kosten belaufen sich geschätzt auf rund 850 000 Euro. Auf einen