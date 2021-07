Was für ein Idyll! Die Volkhardtsmühle an der Straße von Oppelsbohm nach Erlenhof ist ein schmuckes altes Fachwerkhaus, das leuchtend hell saniert wurde und in den Feldern der Buchenbachaue unterhalb von Bretzenacker liegt. Da könnte man bestimmt naturnah wohnen, es wäre ein Domizil, wie es im Landlust-Magazin nicht genussvoller beschrieben werden könnte. Denkt man, wenn man als Kleinstädter schnell mit dem Auto vorbeihuscht.

Kaffeefilter, Tabletten-Blister ...

Aber wenn man