Corona-Impfungen für jeden ab dem 18. Lebensjahr? Ab Montag soll das in Hausarztpraxen in Baden-Württemberg möglich sein, die Priorisierungen für alle Impfstoffe aufgehoben werden. Wie geht ein Arzt in den Berglen damit um?

„Wir haben darüber am Mittwochmorgen in unserer Praxis gesprochen“, erzählt Doktor Alexander Endreß am Telefon. „Und haben uns dazu entschieden, an der Priorisierung festzuhalten“, fährt er fort. Seiner Meinung nach mache es wenig Sinn, die